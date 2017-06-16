КАМАЗ-мастер объявила список своих экипажей 11

Команда «КАМАЗ-мастер» объявила список своих экипажей, заявленных на ралли-марафон «Шелковый путь-2017».

В борьбе за главный трофей гонки – Белого Тигра – будут участвовать четыре экипажа: Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Антона Шибалова и Дмитрия Сотникова. Гонку пропустит экипаж Андрея Каргинова проходящего сейчас курс восстановления после травмы. Эти и другие новости были озвучены руководителем команды Владимиром Чагиным в ходе состоявшегося 14-15 июня пресс-тура журналистов российских СМИ в спортивный центр команды в Набережных Челнах. Весьма насыщенная программа пребывания включала в себя тестовые проезды на спортивных грузовиках, общение с экипажами и даже соревнования по картингу организованные в картинг-клубе находящемся под патронажем «КАМАЗ-мастера».

Гости посетили производственный цех и смогли лично убедиться, что в преддверии гонки здесь кипит напряженная работа. Сразу по приезду с Дакара, была запланирована большая программа изменений и модификации спортивных машин. Одна из новинок – это новый автомобиль, с рядным шестицилиндровым двигателем объемом 13 литров. Это первый опыт, когда такой двигатель будет установлен на бескапотную машину и делается это для того, чтобы соответствовать регламенту, который будет действовать на Дакаре с 2018 года. Установка такого двигателя повлекла за собой большие изменения, и в конструкции автомобиля, и во внешнем виде. Тест-пилотом на новом автомобиле будет Дмитрий Сотников. Штурман его экипажа, Руслан Ахмадеев, одновременно и инженер – конструктор участка подготовки двигателя. И по этим соображениям, именно этому экипажу был передан автомобиль для тестирования.

Такая же рядная «шестерка» будет установлена на капотном грузовике экипажа Эдуарда Николаева. Напомним, что в прошлом году, на этапе разработки капотника команда пользовались арендованным мотором команды Buggyra.

Руководитель команды Владимир Чагин подчеркнул, что машина получилась очень интересная и показывает хорошие ездовые качества. На предстоящем маршруте Москва-Астана-Сиань машины с капотной компоновкой будут использовать команды Renault, Iveco и Tatra. «КАМАЗ-мастер» приложит все усилия, чтобы работы по доводке капотника были завершены к старту «Шелкового пути» и машина приняла участие в июльской гонке.

Экипаж Айрата Мардеева также не останется в стороне от испытательной программы команды. Его грузовик будет оснащен автоматической коробкой передач. Отвечая на вопрос журналистов о том, не слишком ли рискованно в течение одной гонки испытывать сразу столько новинок, Владимир Чагин резонно процитировал известного классика: «Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади».

На ралли «Шелковый путь» перед командой «КАМАЗ-мастер» ставится понятная цель – быть на подиуме в Сиане. На период проведения «Шелкового пути» руководителем выезжающего на гонку состава вместо возглавляющего проект в целом Владимира Чагина будет восьмикратный победитель ралли «Дакар» Сергей Савостин. Чагин подчеркнул, что, начиная с 2009 года, сохраняется принцип: информацию о маршруте и прочих подробностях ралли «Шелковый путь» команда «КАМАЗ-мастер» знает ни на йоту больше, чем все остальные гонщики.

Состав участников, заявившихся в грузовой категории «Шелкового пути-2017» обещает захватывающую борьбу. На старте в Москве будет представлен весь цвет дисциплины ралли-рейдов! Голландец Жерар де Рой поведёт в бой три экипажа своей команды IVECO Petronas De Rooy. За рулём двух других грузовиков выступят Артур Ардавичус и Тон ван Генугтен. Ещё одним голландским претендентом на победу станет Renault Mammoet Riwald Rally Sport и её пилоты Мартин ван ден Бринк, Паскаль де Бар и Герт. Белорусские спортсмены из «МАЗ-СПОРТ-авто», как и в прошлом году, выставляют на гонку три экипажа. Пилотами станут Сергей Вязович, Алексей Вишневский и Александр Василевский. Чешская марка Tatra будет представлена тремя командами. Instaforex Loprais Team подготовила грузовик для Алеша Лопрайса, Томаш Вратны поедет на машине от Team Bonver Dakar Project, а Мартин Коломы выступит в цветах Tatra Buggyra Racing. И каждый из них рассчитывает вступить в битву за победу. Восточную Европу на «Шёлковом пути» также представит Миклош Ковач из Венгрии, лидер Team Qualisport DAF. Наконец, из Страны Восходящего Солнца в марафон отправится Терухито Сугавара на грузовике заводской команды Hino.

Экипажи команды «КАМАЗ-мастер» — участники ралли-марафона «Шелковый путь — 2017»:

Эдуард Николаев — пилот, Евгений Яковлев — штурман, Владимир Рыбаков -механик

Айрат Мардеев- пилот, Айдар Беляев — штурман, Дмитрий Свистунов- механик

Дмитрий Сотников — пилот, Руслан Ахмадеев- штурман, Ильнур Мустафин- механик

Антон Шибалов — пилот, Андрей Мокеев — штурман, Дмитрий Никитин — механик

Справка

Седьмое издание ралли «Шёлковый путь» пройдет в формате трансконтинентального марафона по территории России, Казахстана и Китая. Грандиозное спортивное путешествие стартует 7 июля и завершится 22 июля, пройдет с запада на восток: от Красной площади в Москве, через Астану и Семей, вдоль Туркестано-Сибирской магистрали, через пустыню Гоби и финиширует в одной из древних столиц Китая городе Сиане. Общая длина маршрута – 9607 км, длина скоростных участков 4088 км.

Во время предыдущих серий «Шелкового пути» удача в целом сопутствовала «синей армаде». Первую гонку в 2009 году, маршрут которой был проложен через Россию, Казахстан и Туркменистан, выиграл экипаж Фирдауса Кабирова – двукратного победителя «Дакара».

В 2010 году, когда марафон стартовал в Санкт-Петербурге, а финишировал в Сочи, команда заняла весь пьедестал. Тогда победителем гонки в грузовом зачете стал экипаж

Эдуарда Николаева, который только начинал свою спортивную карьеру. Следом за ним пришли экипажи Владимира Чагина и Фирдауса Кабирова.

В 2011 году экипажи «КАМАЗ-мастера» во главе с Фирдаусом Кабировым и Андреем Каргиновым заняли 2 и 3 места. Тогда марафон связал две олимпийские столицы – Москву и Сочи. Победителем стал Алеш Лопрайс на Tatra.

В 2012 первую строчку в непростой гонке по маршруту Москва-Геленджик занял экипаж Айрата Мардеева (через три года он станет чемпионом «Дакара»), третью – Антона Шибалова.

Пятый выпуск марафона, проложенного из Москвы до Астрахани, стал удачным для экипажей Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова.

На прошлогоднем трансконтинентальном маршруте «Шелкового пути-2016» победу на подиуме в Пекине праздновал экипаж Айрата Мардеева.