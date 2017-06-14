Новая шестерка GT от BMW 81

BMW Group представляет новое поколение одного из самых концептуальных автомобилей последних лет.

Новый BMW 6 серии GT сочетает комфорт представительского седана с соблазнительной внешностью купе. Характер предыдущего поколения во многом был определен впечатляющей функциональностью, предлагаемой этим видом кузова, а также высокой степенью комфорта и простора, что делало любое путешествие максимально приятным. Эти сильные стороны были доведены до еще большего совершенства в абсолютно новом BMW 6 серии GT, который отличается невероятной спортивной элегантностью, расширенными возможностями дополнительного оборудования, инновационными системами управления и помощи водителю, а также значительными усовершенствованиями в области динамики и эффективности.

«BMW 6 серии GT – это уникальное сочетание роскошного и комфортного салона с универсальной практичностью, упакованной в элегантный дизайн. В сочетании со спортивными динамическими характеристиками, полюбившимися клиентам BMW, этот автомобиль – выдающийся представитель топовой модельной линейки BMW», – комментирует д-р Ян Робертсон, член правления BMW AG, ответственный за продажи и бренд BMW. Новый BMW 6 серии GT будет впервые представлен публике на Международном автосалоне во Франкфурте (IAA) в сентябре 2017 года. В продаже автомобиль появится в ноябре 2017 года и будет доступен изначально с тремя видами двигателей последнего поколения. Интеллектуальная система полного привода BMW xDrive также будет доступна с момента запуска для двух из предложенных вариантов модели.

На российском рынке новинка будет доступна в трех вариантах: двух бензиновых версиях и одной дизельной. Модификация BMW 630i GT оснащается 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 2 л, развивающим 249 л.с. На BMW 630d xDrive GT устанавливается рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель объемом 3 л и максимальной мощностью 249 л.с. Самая мощная модификация BMW 640i xDrive GT под капотом имеет рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 3 л, разгоняющий автомобиль до невероятных 340 л.с.

Легче, спортивнее, удобнее и эффективнее.

Сочетание облегченной конструкции и повышенного использования алюминия и высокопрочной стали для компонентов кузова и шасси позволило уменьшить вес автомобиля в среднем на 150 кг по сравнению с предыдущей моделью. Вместе с существенным улучшением аэродинамических свойств автомобиля, увеличением мощности и превосходной эффективностью новых двигателей все это одновременно наделяет автомобиль более спортивными характеристиками и оптимизирует потребление топлива. В зависимости от варианта двигателя разгон от 0 до 100 км/ч совершается на 0,7 секунды быстрее (BMW 630i GT), чем в соответствующей модели предыдущего поколения, в то время как показатели расхода топлива и уровня выбросов вредных веществ, согласно европейскому ездовому циклу NEDC, на 15% ниже (BMW 640i GT, BMW 630d GT). Благодаря динамике и комфорту вождения в новом BMW 6 серии GT отчетливо чувствуются все улучшения, затронувшие технологию шасси.

Саморегулирующаяся пневматическая подвеска на задней оси входит в стандартную комплектацию, а особенный комфорт любой поездке придаст опциональная адаптивная подвеска (с передней и задней пневматической подвеской, а также системой регулировки жесткости амортизаторов). Опция Executive Drive, предлагаемая в сочетании с интегральной системой активного рулевого управления (Integral Active Steering), включает в себя активную стабилизацию поперечной устойчивости, что придает автомобилю более спортивный характер. Пневматическая подвеска на две оси позволяет регулировать высоту автомобиля вручную: это означает, что дорожный просвет может быть увеличен на 20 мм одним нажатием кнопки для проезда по грунтовым дорогам или по крутой искусственной неровности. Автомобиль можно также опустить на 10 мм – либо вручную, нажав на соответствующую кнопку, либо автоматически, если активирован режим SPORT или скорость автомобиля превышает 120 км/ч. Все дополнительные системы подвески теперь доступны в сочетании с интеллектуальной системой полного привода BMW xDrive.

Дизайн: динамические пропорции и элегантные, плавные линии.

Длина автомобиля в 5091 мм (что на 87 мм больше предыдущей модели), неизмененная ширина в 1902 мм и уменьшенная на 21 мм высота (1538 мм) придают BMW 6 серии GT динамически вытянутые пропорции. Передняя часть имеет характерный мощный внешний вид со стандартными светодиодными фарами, растянутыми до объемной решетки радиатора. Подвижная спортивная элегантность BMW особенно ярко проявляется в профиле автомобиля: длинный капот, слегка сдвинутый назад пассажирский отсек, колесная база длиной 3070 мм, двери с безрамными окнами и удлиненная линия окон. Крыша в характерном для купе стиле плавно переходит в хвостовую часть, которая теперь на 64 мм ниже по высоте. Трехмерные задние фары добавляют облику модели еще больше привлекательности.

Заниженный силуэт в сочетании с активными воздушными заслонками в решетке радиатора и такими деталями, как воздухозаборники Air Curtains, воздуховоды Air Breathers и автоматически выдвигающийся задний спойлер, снижают коэффициент аэродинамического сопротивления до отметки в cw = 0.25, что положительно влияет на поведение автомобиля даже на высоких скоростях.

Идеальное сочетание удовольствия от вождения, комфортных поездок на дальние расстояния и функциональности.

Интерьер автомобиля был спроектирован таким образом, чтобы обеспечить максимальную ориентированность на водителя и создать чрезвычайно просторный салон. Увеличенная высота сиденья улучшает обзор и вместе с безупречно продуманным расположением элементов управления помогает получить настоящее удовольствия от вождения. Линии, материалы отделки, а также точность работы при оформлении салона придают премиальному автомобилю еще больше утонченности. Задняя часть салона нового BMW 6 серии GT состоит из трех полноразмерных сидений, предлагающих большее пространство для ног. Обновленный дизайн салона позволил увеличить его высоту и обеспечить дополнительное пространство за счет чуть более плоской крыши. Измененные задние сиденья и улучшенная звукоизоляция делают автомобиль еще более удобным для путешествий. Комфортные задние сиденья с электрорегулировкой позволяют изменить угол наклона спинки одним нажатием кнопки.

BMW 6 серии GT имеет цельную заднюю дверь, оборудованную электрическим приводом уже в стандартной комплектации. Объем багажника составляет 610 л, что на 110 л больше, чем у предыдущей модели. Пол багажника был опущен более чем на пять сантиметров и теперь находится на одном уровне с порогом багажного отсека. Одним нажатием на кнопку, расположенную в багажном отсеке, спинка задних кресел может быть сложена в соотношении 40: 20: 40. Благодаря этому максимальное загрузочное пространство увеличилось до 1800 л, что на 100 л больше по сравнению с предыдущим поколением модели. Двухсекционная перегородка багажного отделения имеет жесткую конструкцию и может быть спрятана в отсек, находящийся под полом багажника.

Новое поколение двигателей, 8-ступенчатая коробка передач Steptronic в базовой комплектации и интеллектуальная система полного привода BMW xDrive.

Все двигатели, доступные на новом BMW 6 серии GT, оснащаются передовой технологией TwinPower Turbo и агрегатируются с 8-ступенчатой коробкой передач Steptronic в стандартной комплектации. 4-цилиндровый бензиновый силовой агрегат объемом 2 л, устанавливаемый на модификацию BMW 630i GT, развивает максимальные 190 кВт/258 л.с. и пиковый крутящий момент в 400 Нм. Он разгоняет автомобиль с 0 до 100 км/ч за 6,3 с, а средний расход топлива составляет 6,6 – 6,2 л/100 км*. Уровень выбросов CO2 равен 152 – 142 г/км*.

Развивая предельную мощность в 250 кВт/340 л.с. и максимальный крутящий момент 450 Нм, рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 3 л позволяет новому BMW 640i GT разгоняться до 100 км/ч за 5,4 с. В то время, как BMW 640i xDrive GT преодолевает эту отметку на спидометре на 0,1 с быстрее. Средний расход топлива двух модификаций составляет 7,4 – 7,0 л/100 км и 8,2 – 7,7 л/100 км соответственно. Уровень выбросов CO2 варьируется в диапазоне от 169/159 г/км до 187/177 г/км*.

Рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель объемом 3 л развивает 195 кВт/265 л.с. и максимальный крутящий момент 620 Нм и может оснащаться системой полного привода в качестве дополнительного оснащения. Новые

BMW 630d GT и BMW 630d xDrive GT разгоняются с 0 до 100 км/ч за 6,1 с и 6,0 с соответственно. Средний расход топлива и уровень выбросов вредных веществ для BMW 630d GT составляют 5,3 – 4,9 л/100 км* и 139 -129 г/км, а для BMW 630d xDrive GT – 5,9 – 5,5 л/100 км и 154 – 144 г/км*.

Уникальная система управления автомобилем с расширенной функциональностью.

Новый BMW 6 серии GT оснащается дисплеем и системой управления последнего поколения с расширенной функциональностью, контролирующей работу основных агрегатов автомобиля, навигационной системы, систем связи и информационно-развлекательного контента. Главная составляющая – система iDrive, представленная контроллером на центральной консоли и отдельно расположенным сенсорным контрольным дисплеем. 10,25-дюймовый экран высокого разрешения, а также изображение экранного меню в виде небольших иконок с текущей информацией обеспечивают более интуитивное управление автомобилем. Также на новом BMW 6 серии GT представлены усовершенствованная функция голосового управления и функция управления жестами. Более того, по желанию владельца на лобовое стекло нового поколения автомобиля можно установить проекционный дисплей, который теперь стал на 70% больше.

Системы помощи водителю – еще один шаг на пути к автономному вождению.

Системы помощи водителю, представленные на новом BMW 6 серии GT, используют данные стереокамеры, а также опциональных радаров и сверхчувствительных сенсоров для получения информации об окружающей обстановке. Система предупреждения о столкновении и система предупреждения о наличии пешеходов в паре с системой снижения последствий от столкновений в городе предлагается в качестве стандартной опции, в то время как список дополнительного оборудования включает в себя оптимизированный круиз-контроль с функцией Stop & Go, активной при передвижении на скорости от 0 до 210 км/ч. Ассистент движения по полосе, работающий при том же скоростном режиме, использует дорожную разметку и следит за впереди идущим транспортом, помогает водителю двигаться строго в определенной полосе.

Таким образом, сделан еще один шаг навстречу автономному вождению. Система предупреждения о сходе с полосы движения и система предупреждения о смене полосы движения, система предупреждения о боковом столкновении и система помощи при перестроении повышают безопасность и удобство перемещения на дорогах, контролируя усилия на рулевом колесе и корректируя направление движения автомобиля. Система обнаружения транспорта, движущегося в поперечном направлении, система предупреждения Priority Warning, система предупреждения о наличии транспорта на перекрестке, а также система предупреждения о движении по встречной полосе помогут избежать опасных ситуаций. Дополнительно новый BMW 6 серии GT может оснащаться функцией дистанционного управления при парковке.

BMW Connected : персональный ассистент мобильности и новые сервисы.

Благодаря цифровому персональному ассистенту мобильности BMW Connected владелец нового BMW 6 серии GT сможет достичь конечной точки своего маршрута c минимальными усилиями и большим комфортом. К примеру, грамотно спланировать поездку можно с помощью календаря на смартфоне, а информация о дорожно-транспортной обстановке в режиме реального времени поможет рассчитать идеальное время отправления. Более того, пункт назначения может быть передан в систему управления автомобилем. Смартфон владельца интегрируется в автомобиль за счет беспроводной функции Bluetooth. В добавок ко всему, есть возможность использования беспроводной зарядки телефона.

Информация о дорожно-транспортной обстановке в режиме реального времени предупреждает о наличии пробок и медленно движущемся транспорте. Интеллектуальный поиск парковочного места помогает быстро найти свободное место вдоль дороги, а функция Remote 3D View позволяет увидеть на смартфоне ситуацию вокруг припаркованного автомобиля.

Модельные варианты к моменту вывода на рынок:

BMW 630i GT :

4-цилиндровый бензиновый двигатель, 8-ступенчатая коробка передач Steptronic.

Рабочий объем: 1998 см3

Макс. мощность: 190 кВт/258 л.с. при 5000 – 6500 об/мин

Макс. крутящий момент: 400 Нм при 1550 – 4400 об/мин

Ускорение с 0 до 100 км/ч: 6,3 с

Макс. скорость: 250 км/ч

Средний расход топлива*: 6,6 – 6,2 л/100 км

Средний выброс CO2*: 152 – 142 г/км

BMW 640i GT / BMW 640i xDrive GT:

Рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель, 8-ступенчатая коробка передач Steptronic

Рабочий объем: 2998 см3

Макс. мощность: 250 кВт/340 л.с. при 5500 – 6500 об/мин

Макс. крутящий момент: 450 Нм при 1380 – 5200 об/мин

Ускорение с 0 до 100 км/ч: 5,4 с/5,3 с

Макс. скорость: 250 км/ч

Средний расход топлива*: 7,4 – 7,0 л/100 км/ 8,2 – 7,7 л/100 км

Средний выброс CO2*: 169 – 159 г/км / 187 – 177 г/км

BMW 630d GT / BMW 630d xDrive GT:

Рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель, 8-ступенчатая коробка передач Steptronic

Рабочий объем: 2993 см3

Макс. мощность: 195 кВт/265 л.с. при 4000 об/мин

Макс. крутящий момент: 620 Нм при 2000 – 2500 об/мин

Ускорение с 0 до 100 км/ч: 6,1 с/6,0 с

Макс. скорость: 250 км/ч

Средний расход топлива*: 5,3 – 4,9 л/100 км/ 5,9 – 5,5 л/100 км

Средний выброс CO2*: 139 – 129 г/км / 154 – 144 г/км