В центре столицы ограничили движение автомобилей 109

Центр Москвы закрыли для автомобилей.

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России будет ограничено движение транспорта на ряде улиц в центре Москвы 11-13 июня 2017 года.

Кратковременные ограничения движения а будут действовать с 18:00 воскресенья, 11 июня, до вторника, 13 июня, 05:00 на участке ул. Тверская от ул. Моховая до Пушкинской площади.

Также движение перекроют 12 июня с 06:00 до 23:00 на ул. Моховая от ул. Воздвиженка до ул. Тверская; ул. Охотный Ряд от ул. Тверская до ул. Петровка; в Театральном проезде от ул. Петровка до Лубянской площади; ул. Петровка от площади Петровских Ворот до Театрального проезда. Также будут закрыты выезды с переулков, прилегающих к указанным улицам.

Кроме того 12 июня с 09:00 до 22:00 будет ограничено движение транспорта на участке проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до ул. Каланчевская; с 15:00 до 23:00 — на ул. Варварка; с 16:00 до 23:00 — на ул. Москворецкая; с 16:00 до 23:00 движение будет приостановлено на Большом Москворецком мосту.

В рамках подготовки и проведения концерта, посвященного Дню России, 11 июня с 11:00 до 23:00 и 12 июня с 08:00 до 23:00 запретят движение на ул. Ильинка от Биржевой площади до Красной площади, а парковка на Биржевой площади будет предоставлена для транспорта, задействованного в обеспечениии проведения мероприятия.

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