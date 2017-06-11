Стало известно когда представят семиместный кроссовер Mazda CX-8 12

Mazda CX-8: новые детали и цены.

Японский производитель Mazda в сентябре этого года собирается представить общественности новый 7-местный кроссовер Mazda CX-8.

В начальной комплектации семиместную машину будут оснащать дизельным мотором SkyActiv-D нового поколения, отдача которого равняется 175 л. с. и 420 Нм крутящего момента. В базе «паркетник» получит 17-дюймовые колёсные диски, а в более богатых комплектациях будут 19-дюймовые диски.

Сообщается, что новенький внедорожник будет иметь следующие габариты: длина — 4 900 мм, ширина — 1 840 мм, высота — 1 730 мм соответственно. Размер колесной базы составит 2 930 мм.

Ориентировочно, новая модель получит ценник от 3 до 3,5 млн. йен (примерно 1,5-1,8 млн. рублей). Подразумеваются базовые комплектации автомобиля. Предположительно, топовый полноприводный вариант выльется будущим владельцам в 4,5 млн. йен (около 2,3 млн. рублей).

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