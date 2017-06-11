Renault покажет внедорожный универсал Logan в Киеве 154

Внедорожный универсал Logan дебютирует на NewCarsFest в Украине.

Новый внедорожный универсал Renault Logan покажут в рамках мероприятия NewCarsFest в Украине, которое будет проходить 17-18 июня в киевском выставочном центре. Автомобиль построят на внедорожной платформе разработанной инженерами Renault-Nissan.

Концепт-кар был представлен на Женевском автосалоне. Logan MCV Stepway получил увеличенный дорожный просвет и пластиковый обвес нижней части кузова, придающий ему схожесть с внедорожником. У новинки много общего с Renault Sandero Stepway. Помимо этого у автомобиля будет более широкая колесная база по сравнению с машиной предыдущего поколения.

Renault Logan MCV обзавелся обновленой отделкой салона. У машины будет увеличенная «торпеда», расширяющаяся к лобового стеклу. Это позволило разместить на ней большое количество дополнительных устройств и дисплей с выводом данных с бортового компьютера. За доплату можно заказать климат-контроль, ассистент парковки, дополнительные подушки безопасности, электроподогревом сидений и зеркал. Впрочем, это не полный перечень дополнительного оборудования.

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