Первые Great Wall Hower H3 сошли с конвейера

Завод «Ставрополье-Авто», расположенный в Михайловке Ставропольского края, будет осуществлять выпуск внедорожников Hower H3. Первая партия автомобилей уже сошла с конвейера производства и поступит в продажу в автомобильные салоны России.
Как считают специалисты, новый внедорожник может конкурировать с отечественным УАЗ Патриот. Лицензионная копия китайского автомобиля оценивается в 1 миллион 230 тысяч рублей.
Great Wall Hover H3
Модель получила полный привод, механическую трансмиссию с шестью ступенями, а в качестве силовой установки выступает двигатель Mitsubishi объмом 2,0 литра, с мощностью 149 лошадиных сил. В базовой комплектации Hower H3 оснащен круиз-контролем, камерой заднего вида, электрическим обогревом кресел и зеркал, кондиционером, а также датчиками света и дождя.
В планах производителя продать шесть тысяч экземпляров до конца текущего года. Ранее сообщалось, что сборочная площадка ежегодно будет выпускать 100 тысяч автомобилей марок Brilliance, BYD, Hawtai, JAC.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
весь Черкесск переезжает в ставропольский край, кроме Chery?
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