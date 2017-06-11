Первые Great Wall Hower H3 сошли с конвейера
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Первые Great Wall Hower H3 сошли с конвейера
Июнь 11 18:27 2017

В Ставрополье запустили сборку внедорожников GW Hower H3.

Завод «Ставрополье-Авто», расположенный в Михайловке Ставропольского края, будет осуществлять выпуск внедорожников Hower H3. Первая партия автомобилей уже сошла с конвейера производства и поступит в продажу в автомобильные салоны России.

Как считают специалисты, новый внедорожник может конкурировать с отечественным УАЗ Патриот. Лицензионная копия китайского автомобиля оценивается в 1 миллион 230 тысяч рублей.

Great Wall Hover H3

Модель получила полный привод, механическую трансмиссию с шестью ступенями, а в качестве силовой установки выступает двигатель Mitsubishi объмом 2,0 литра, с мощностью 149 лошадиных сил. В базовой комплектации Hower H3 оснащен круиз-контролем, камерой заднего вида, электрическим обогревом кресел и зеркал, кондиционером, а также датчиками света и дождя.Great Wall Hover H3

В планах производителя продать шесть тысяч экземпляров до конца текущего года. Ранее сообщалось, что сборочная площадка ежегодно будет выпускать 100 тысяч автомобилей марок Brilliance, BYD, Hawtai, JAC.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Mihail Grizli
    Июнь 11, 19:34 #1 Mihail Grizli

    весь Черкесск переезжает в ставропольский край, кроме Chery?

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