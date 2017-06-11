Новый Jeep Compass появится в России
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Новый Jeep Compass появится в России
Июнь 11 12:55 2017

Продажи нового Jeep Compass начнутся в конце года.

У российских дилеров Jeep зимой появятся первые экземпляры компактного кроссовера Jeep Compass мексиканской сборки. Заказать внедорожник покупатели смогут уже в июле. Производитель пока не раскрыл информацию о цене автомобиля в РФ.Jeep Compass 2017

На российском рынке Jeep Compass будет доступен в четырех комплектациях. Исполнение Trailhawk превращает кроссовер в настоящий внедорожник, умеющий преодолевать тяжелое бездорожье. В отличие от базовой, версия Trailhawk выглядит по другому благодаря иному бамперу и красным буксировочным крюкам. В России Jeep Compass будет конкурировать с BMW X1 и Audi Q3.Jeep Compass 2017

Шасси для создания кроссовера Jeep Compass разработано альянсом FCA Small Wide. Эту платформу используют Jeep Renegade и Fiat 500X. Внешний облик кроссовера практически не отличается от своего предшественника, при этом размеры автомобиля не увеличились. Интерьер напоминает салон модели Jeep Cherokee.

Jeep Compass 2017

Projeto 551 JEEP

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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