Новый Jeep Compass появится в России 16

Продажи нового Jeep Compass начнутся в конце года.

У российских дилеров Jeep зимой появятся первые экземпляры компактного кроссовера Jeep Compass мексиканской сборки. Заказать внедорожник покупатели смогут уже в июле. Производитель пока не раскрыл информацию о цене автомобиля в РФ.

На российском рынке Jeep Compass будет доступен в четырех комплектациях. Исполнение Trailhawk превращает кроссовер в настоящий внедорожник, умеющий преодолевать тяжелое бездорожье. В отличие от базовой, версия Trailhawk выглядит по другому благодаря иному бамперу и красным буксировочным крюкам. В России Jeep Compass будет конкурировать с BMW X1 и Audi Q3.

Шасси для создания кроссовера Jeep Compass разработано альянсом FCA Small Wide. Эту платформу используют Jeep Renegade и Fiat 500X. Внешний облик кроссовера практически не отличается от своего предшественника, при этом размеры автомобиля не увеличились. Интерьер напоминает салон модели Jeep Cherokee.

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