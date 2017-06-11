Кроссовер Toyota C-HR возможно появится в России. 43

Toyota C-HR могут начать продавать уже осенью.

Автомобиль получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в России и как стало известно уже осенью он может стать доступным для покупки. Официально Toyota пока не сообщала о выходе на российский рынок своего нового кроссовера C-HR, хотя соответствующий патент был получен еще в начале года.

Известно, что кроссовер Toyota C-HR оснастят двумя двигателями: объёмом 1,2 л. выдающим 116 л.с. и 185 Нм крутящего момента, и двухлитровым генерирующим 148 сил со 189 Нм соответственно. В качестве трансмиссии предложат 6-ступенчатую МКП либо вариатор. Обе коробки будут доступны как на передней, так и на полноприводной модификации.

Напомним, аббревиатура C-HR расшифровывается как Coupe High-Rider (купе с высокой посадкой). Ранее сообщалось, что предварительная стоимость Toyota C-HR стартует 0т 1,5 миллионов рублей.

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