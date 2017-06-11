Кроссовер Toyota C-HR возможно появится в России.
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Кроссовер Toyota C-HR возможно появится в России.
Июнь 11 20:03 2017

Toyota C-HR могут начать продавать уже осенью.

Автомобиль получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в России и как стало известно уже осенью он может стать доступным для покупки. Официально Toyota пока не сообщала о выходе на российский рынок своего нового кроссовера C-HR, хотя соответствующий патент был получен еще в начале года.Toyota C-HR

Известно, что кроссовер Toyota C-HR оснастят двумя двигателями: объёмом 1,2 л. выдающим 116 л.с. и 185 Нм крутящего момента, и двухлитровым генерирующим 148 сил со 189 Нм соответственно. В качестве трансмиссии предложат 6-ступенчатую МКП либо вариатор. Обе коробки будут доступны как на передней, так и на полноприводной модификации.

Напомним, аббревиатура C-HR расшифровывается как Coupe High-Rider (купе с высокой посадкой). Ранее сообщалось, что предварительная стоимость Toyota C-HR стартует 0т 1,5 миллионов рублей.Toyota C-HR

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Viktor von Engel
    Июнь 11, 20:25 #1 Viktor von Engel

    Ещё один урод

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