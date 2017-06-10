В МВД назвали главные причины угона автомобилей 234

Полицейские назвали восемь основных причин угонов автомобилей в России.

Количество автомобильных угонов, если верить статистике, неуклонно сокращается, но остается значительным. За первый квартал текущего года в России зарегистрировано 4 372 случая «неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Да, с одной стороны, это на 16,5% меньше, чем годом ранее. С другой — угоны, только по официальным данным, происходят каждые 30 минут.

Между тем, в данной статистике не учтены еще и непосредственно факты хищения. В главке уголовного розыска МВД России обобщили информацию о таких случаях и выделили «основные направления криминальной деятельности, связанной с незаконным оборотом транспортных средств». Иначе — назвали восемь главных причин хищения автомобилей.

1. Хищение автомобиля и его дальнейшая легализация под видом «двойника». Этот способ в полиции считают самым простым, а потому и наиболее распространенным. Он состоит из похищения автомобиля, затем различными методами подбирается машина аналогичной марки, модели и цвета, после чего на похищенное транспортное средство наносятся маркировочные отметки и изготавливаются фальшивые документы, с помощью которых возможно продать автомобиль.

2. Угон автомобиля с дальнейшим изменением идентификационных обозначений под данные машины, попавшей в ДТП,или пострадавшей от пожара или каких-то природных катаклизмов, а также под устаревший автомобиль. Применяемая схема идентична первому случаю

3. Хищение автомобиля с целью его разборки на запасные части. Самый доходный, учитывая спроса на запчасти,оттого и востребованный способ. Обычно касается автомобилей с большим пробегом и уже не выпускающихся моделей.

4. Угон машины с целью изменения его идентификационных обозначений и последующей таможенной «очистки». Автомобиль разыгрывает роль ввезенного из-за рубежа.

5. Хищение автомобиля с целью его вывоза за пределы России. Машину угоняют для продажи за границей.

6.Угон автомобиля с целью получения выкупа за его возврат.

7. Хищение автомобиля с целью его последующей сдачи на металлолом. Чаще всего в этом случае похищают старые машины, которые долгое время простаивают во дворах или на улицах, но не сняты с учета.

8. Угон автомобиля для совершения различных мошеннических действий.

Самой распространенной причиной хищения автомобиля является… легкомысленное отношение автовладельцев к своему имуществу, нежелание принимать необходимые меры для его сохранности,

— отметили в МВД России.

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