Новый Mercedes-Benz A-Class был замечен во время тестов 11

Фотошпионы сняли хэтчбек Mercedes-Benz A-Class во время тестов в Берлине.

Снимки опубликовало издание Autocar. Официальная автомобиль представят в следующем году. Основным конкурентом новинки станет BMW 1-Series.

У A-Class будет удлиненная колесная база. Дизайн машины станет более агрессивным по сравнению с моделью прошлого поколения. По данным Autocar, хэтчбек оснастят новой информационно-развлекательной системой и цифровой приборной панелью.

В моторной линейке хэтчбека будут четырехцилиндровые бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом. Также будет доступна гибридная модификация. Чуть позже автомобиль получит AMG-версию. Вероятно модель A45 будет представлена в 2019 году. Основными конкурентами новинки называются Audi RS3 и BMW M2. Хэтчбек А45 будет больше предшественника. Для сохранения веса автомобиля многие детали изготовят из алюминия.

Хэтчбек Mercedes-Benz A-Class четвертого поколения оснастят полуавтономными системами управления. Технология возьмут от S-Class. Издание Autocar сообщает, что машина получит систему, соответствующую второму уровню автономных транспортных средств. В ряде случаев технология сможет управлять самостоятельно, но при этом водитель в обязательном порядке должен находится в машине и держать руки на руле.

Источник