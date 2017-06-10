Новый Mercedes-Benz A-Class был замечен во время тестов

Снимки опубликовало издание Autocar. Официальная автомобиль представят в следующем году. Основным конкурентом новинки станет BMW 1-Series.
У A-Class будет удлиненная колесная база. Дизайн машины станет более агрессивным по сравнению с моделью прошлого поколения. По данным Autocar, хэтчбек оснастят новой информационно-развлекательной системой и цифровой приборной панелью.
Фото: Autocar
В моторной линейке хэтчбека будут четырехцилиндровые бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом. Также будет доступна гибридная модификация. Чуть позже автомобиль получит AMG-версию. Вероятно модель A45 будет представлена в 2019 году. Основными конкурентами новинки называются Audi RS3 и BMW M2. Хэтчбек А45 будет больше предшественника. Для сохранения веса автомобиля многие детали изготовят из алюминия.
Хэтчбек Mercedes-Benz A-Class четвертого поколения оснастят полуавтономными системами управления. Технология возьмут от S-Class. Издание Autocar сообщает, что машина получит систему, соответствующую второму уровню автономных транспортных средств. В ряде случаев технология сможет управлять самостоятельно, но при этом водитель в обязательном порядке должен находится в машине и держать руки на руле.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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