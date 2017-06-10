Nissan представил доработанный концепт Navara 28

Nissan презентовал внедорожную версию пикапа Navara.

На автосалоне в Буэнос-Айресе компания Nissan представила концепт пикапа Navara. Новинка получила имя Navara Frontier Attack.

Автомобиль был разработан специально для Юной Америки, где и будут продавать данную модификацию. Пикап оснастят мощной защитой двигателя, подножками на порогах и прочными дугами безопасности. Автомобиль получит специальную резину фирмы Yokohama.

Машина окрашена двумя цветами . В интерьере Navara Frontier Attack появятся обитые натуральной кожей кресла, мультимедийная система с 6,2-дюймовым тачскрином и аналогичный кузову двухцветный окрас.

В движение автомобиль приводит 2,3-литровый дизельный двигатель с турбонаддувом генерирующий 190 сил . Совместно с мотором работает 6-скоростная «механика» и система полного привода. Пикап оснащается системой помощи при спуске-подъеме с регулировкой крутящего момента между колесами.

Источник