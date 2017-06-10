Nissan представил доработанный концепт Navara
28

Nissan представил доработанный концепт Navara
Июнь 10 20:11 2017

Nissan презентовал внедорожную версию пикапа  Navara.

На автосалоне в Буэнос-Айресе компания Nissan представила концепт пикапа Navara. Новинка получила имя Navara Frontier Attack.

Автомобиль был разработан специально для Юной Америки, где и будут продавать данную модификацию. Пикап оснастят мощной защитой двигателя, подножками на порогах и прочными дугами безопасности. Автомобиль получит специальную резину фирмы Yokohama.Nissan Navara Frontier Attack 2017

Машина окрашена двумя цветами . В интерьере Navara Frontier Attack появятся обитые натуральной кожей кресла, мультимедийная система с 6,2-дюймовым тачскрином и аналогичный кузову двухцветный окрас.Nissan Navara Frontier Attack 2017

В движение автомобиль приводит 2,3-литровый дизельный двигатель с турбонаддувом генерирующий 190 сил . Совместно с мотором работает 6-скоростная «механика» и система полного привода. Пикап оснащается системой помощи при спуске-подъеме с регулировкой крутящего момента между колесами.Nissan Navara Frontier Attack 2017

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
NissanNissan navaraвнедорожникконцептПикап
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Новый KIA Rio

Новый KIA Rio 1

Начались продажи Lexus GX 460 Sport

Начались продажи Lexus GX 460 Sport 0

KIA Ceed стал Автомобилем года в России в малом среднем классе

KIA Ceed стал Автомобилем года в России в малом среднем классе 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.