Названы сроки появления Mitsubishi Eclipse Cross в России 68

Продажи Mitsubishi Eclipse Cross скоро начнутся в России.

Российское представительство Mitsubishi назвало дату начала продаж нового кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross. Сообщается, что на российском рынке новинка появится уже 2018 году.

Премьера Mitsubishi Eclipse Cross состоялась в этом году в автосалоне в Женеве. Представители компании сообщили, что сначала модель будут импортировать в Россию с завода в Хиросиме, а позже автомобиль возможно начнут выпускать на заводе «ПСМА-Рус» в Калуге.

У представленного в Женеве кроссовера в подкапотном пространстве расположился бензиновый двигатель объемом 1,5 л, работающий совместно с вариатором CVT. Также будет доступна версия с 2,2-литровым турбодизелем и 8-ступенчатой АКП. В перечне оснащения Mitsubishi Eclipse Cross в зависимости от комплектации числятся проекционный дисплей, новейшая мультимедийный комплекс с 7-дюймовым экраном поддерживающий Apple CarPlay и Android Auto, а также адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, камера кругового обзора и другие опции. Информации о цене Mitsubishi Eclipse Cross на российском рынке пока нет.

Источник