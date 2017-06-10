Названы сроки появления Mitsubishi Eclipse Cross в России
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Названы сроки появления Mitsubishi Eclipse Cross в России
Июнь 10 16:57 2017

Продажи Mitsubishi Eclipse Cross скоро начнутся в России.

Российское представительство Mitsubishi назвало дату начала продаж нового кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross. Сообщается, что на российском рынке новинка появится уже 2018 году.

Премьера Mitsubishi Eclipse Cross состоялась в этом году в автосалоне в Женеве. Представители компании сообщили, что сначала модель будут импортировать в Россию с завода в Хиросиме, а позже автомобиль возможно начнут выпускать на заводе «ПСМА-Рус» в Калуге.Mitsubishi Eclipse Cross 2017

У представленного в Женеве кроссовера в подкапотном пространстве расположился бензиновый двигатель объемом 1,5 л, работающий совместно с вариатором CVT. Также будет доступна версия с  2,2-литровым турбодизелем и 8-ступенчатой АКП. В перечне оснащения Mitsubishi Eclipse Cross в зависимости от комплектации числятся проекционный дисплей, новейшая мультимедийный комплекс с 7-дюймовым экраном поддерживающий Apple CarPlay и Android Auto, а также адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, камера кругового обзора и другие опции. Информации о цене Mitsubishi Eclipse Cross на российском рынке пока нет.Mitsubishi Eclipse Cross 2017

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Sergey Hramtsov
    Июнь 10, 17:25 #1 Sergey Hramtsov

    С автоматом достой авто будет.

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