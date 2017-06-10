Названы новые сроки сдачи первой очереди ЦКАД 115

Власти обещают завершить строительство ЦКАД в 2019 году.

Центральная кольцевая автодорога, строящаяся в Московской области, должна быть сдана не позднее 2019 года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по строительству ЦКАД.

Из-за того, что в кое в чем изменились инвестиционные условия, период поиска частных соинвесторов шел несколько медленнее, чем планировалось, поэтому срок окончания строительства первой очереди в обновленном плане продлен до 2019 года. Но это финальный срок — коллеги меня заверили, что он является реалистичным и все будет сделано в этот период,

— сказал премьер-министр.

Глава госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах доложил Медведеву, что строительство первой очереди ЦКАД будет завершено к концу 2019 года. Первая очередь проекта представляет собой кольцевую дорогу, разделенную на четыре участка (пусковых комплекса) в районе существующего Малого бетонного кольца.

После завершения строительства ЦКАД станет важной составляющей транспортной системы Московского региона, освободив городские магистрали и МКАД от транзитной нагрузки, а также основой опорной сети скоростных магистральных автодорог России и частью международных транспортных коридоров.

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