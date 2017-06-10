Kia и Hyundai вывезут Кубок Конфедераций 2017 14

8 июня 2017 года на стадионе «Открытие-Арена» представители корейских брендов торжественно передали автомобили оргкомитету FIFA Кубка Конфедераций по футболу 2017.

С 17 июня по 2 июля в России пройдет восьмой турнир по футболу среди национальных сборных под эгидой FIFA — «Кубок Конфедерация 2017». В нем примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, победитель Чемпионата Мира и сборная России — как сборная страны, в которой проводится Кубок.

Кубок Конфедераций считается «репетицией» предстоящего Чемпионата Мира 2018 и пройдет на тех же стадионах, которые будут принимать матчи ЧМ2018.

Компания KIA Motors является партнером FIFA с 2007 года и с тех пор поддерживает самые престижные футбольные турниры в мире. Как отметил управляющий директор KIA Motors Rus, Александр Мойнов:

Мы высоко ценим доверие, которое демонстрируют официальные лица FIFA к бренду KIA. Мы надеемся, что KIA сможет оставить впечатление надежного двенадцатого игрока, неустанно вносящего свой вклад в проведение Кубка Конфедераций FIFA 2017

Компания KIA Motors предоставила Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) и Оргкомитету «Россия-2018» 83 автомобиля для проведения предстоящего Кубка Конфедераций FIFA 2017.

KIA Motors предоставила 83 автомобиля, включая KIA cee’d, KIA Optima, KIA Quoris, KIA Sportage, KIA Sorento Prime, и KIA Mohave. Автомобили KIA будут использоваться для транспортировки сотрудников FIFA, Оргкомитета, игроков футбольных сборных и арбитров.

Специальная команда помощи на дорогах, организованная KIA Motors Rus, будет обеспечивать техническую поддержку автомобилей KIA, используемых для проведения Кубка Конфедераций FIFA 2017.

Помимо передачи автомобилей, в преддверии Кубка Конфедераций FIFA 2017 KIA Motors Rus выступила организатором целого ряда проектов. 10 мая 2017 года во всех дилерских центрах KIA на территории России стартовали продажи специальной серии автомобилей KIA Rio, KIA cee’d, KIA Sportage и KIA Optima, приуроченной к данному турниру. Автомобили KIA специальной серии выпущены в ограниченном количестве. Они отличаются богатым оснащением на привлекательных условиях и отмечены эмблемой Кубка Конфедераций FIFA 2017, а также комплектом ковриков с логотипом турнира.

Кроме этого, среди клиентов KIA были разыграны около 600 билетов на матчи турнира. В апреле 2017 года KIA Motors Rus провела творческий конкурс «Юный арбитр» (“Official Match Ball Carrier”) для ребят 10 ‑ 14 лет, 11 победителей которого выйдут на поле вместе с судейской бригадой и футболистами и вынесут мяч на разных матчах Кубка Конфедераций FIFA 2017. 26 и 27 мая текущего года в Москве состоялся российский этап любительского турнира по мини-футболу KIA Champ into the Arena 2017. 3 команды, которые завоевали призовые места, сразятся в международном финале KIA Champ 27-30 июня в Сочи.

В дни проведения Кубка Конфедераций FIFA 2017 на сайте football.kia.ru пройдет онлайн-конкурс «Битва прогнозов». Участники, которые сделают максимально точные прогнозы исходов матчей турнира, получат возможность выиграть футбольные сувениры и пригласительные билеты на Чемпионат мира футболу FIFA 2018.

В рамках торжественной церемонии компания Hyundai Motor передала FIFA автомобили Solaris, Tucson, Santa Fe и H1 в количестве 88 единиц.

В рамках своих активностей, приуроченных к Кубку Конфедераций FIFA 2017, Hyundai Motor организовала традиционный конкурс «Следуй за Hyundai» (Be There With Hyundai) и дала всем болельщикам возможность поделиться своей страстью к футболу, предложив лучший вариант девиза для команд-участниц. По итогам конкурса, подведенным 15 мая, 8 победителей из 8 стран получили билеты на матчи и оплачиваемую поездку на Кубок Конфедераций FIFA 2017, а их девизы украсили автобусы национальных сборных.

«Мы знаем, что Кубок Конфедераций очень интересный турнир, погода наладилась, ведь в Москве долгое время шли дожди. Здорово, что у нас налаженное партнерство с Hyundai и Kia, они поддерживают все наши турниры и предоставляют нам транспорт. Кроме легковых автомобилей, у нас будет задействовано и 84 автобуса»,

— рассказал начальник отдела маркетинговых мероприятий ФИФА Джей Нойхаус.