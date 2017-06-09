Названы рекордсмены в нарушении правил парковки 71

Машины самых злостных нарушителей в Москве эвакуировали 12 раз.

В АМПП обобщили статистику нарушений правил парковки столицы и выявили 18 злостных нарушителей, автомобили которых наиболее часто эвакуировали за последние три года. Лидерами рейтинга стали два автомобиля марок Ford и BMW, которые забирали на штрафстоянки за это время по 12 раз.

Кроме того по сообщению пресс-службы АМПП, сразу шесть машин эвакуировали по 11 раз, 10 — по 10 раз, владельцы 17 машин по девять раз съездили на штрафстоянки, 45 авто оказались на них по восемь раз.

В большинстве случаев машины увозили эвакуатором с Кадашевской набережной, Большой Якиманки, Большой Молчановки и Лубянского проезда.

Напомним, что согласно ПДД стоянка запрещена на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними, на трамвайных путях, ж/д переездах, в тоннелях, на остановках общественного транспорта, а также в других местах, где установлены знаки 3.27 и 3.28. Владельцам эвакуированного авто приходится раскошеливаться минимум с 5 тысячами рублей — 2500 составляет штраф за неправильную парковку, от 2250 рублей — эвакуация.

Источник