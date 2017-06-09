Представлена эксклюзивная серия спортивных Porsche 911 Turbo S 23

Мощные, экстравагантные и очень редкие: Porsche 911 Turbo S Exclusive Series

Новый 911 Turbo S Exclusive Series – это самый мощный и самый редкий вариант 911 Turbo S: купе развивает мощность 446 кВт (607 л.с.), а его выпуск ограничен 500 экземплярами. Спортивный автомобиль собирается вручную в новом ателье Porsche Exclusive на головном заводе в Цуффенхаузене. Заводское ателье, известное под названием «Porsche Exclusive», специализируется на выполнении особых пожеланий клиентов и также отвечает за создание лимитированных малых серий.

3,8-литровый 6-цилиндровый оппозитный двигатель битурбо с эксклюзивным пакетом повышения мощности развивает максимальный крутящий момент 750 нм, который достигается при 2250 — 4000 об/мин. Тем самым 911 Turbo S Exclusive Series разгоняется с места до 100 км/ч за 2,9 секунды. Отметку 200 км/ч он преодолевает через 9,6 секунды. А максимальная скорость составляет 330 км/ч. Расход топлива такой же, как у стандартной модели, и составляет 9,1 л/100 км в смешанном цикле.

В базовой комплектации 911 Turbo S Exclusive Series комплектуется окрашенными в черный цвет 20-дюймовыми колесами. На них с помощью новой лазерной технологии нанесены дизайнерские линии цвета золотисто-желтый «металлик». Также их украшает надпись «Porsche» цвета золотисто-желтый «металлик». Активная спортивная подвеска с Porsche Active Suspension Management (PASM) и пакет Sport Chrono входят в базовую комплектацию. Система управления задними колесами и система подавления кренов Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) улучшают управляемость и способствуют большей устойчивости.

Многочисленные карбоновые детали и эксклюзивное лакокрасочное покрытие цвета золотисто-желтый «металлик» делают внешний вид 911 Turbo S Exclusive Series неповторимым. Так, например, передняя крышка, крыша и боковые пороги изготовлены из карбона. Спортивный вид дополнительно подчеркивают две полосы из неокрашенного карбона, которые проходят по крыше и крышке капота. Вид сзади определяют антикрыло из пакета Aerokit Turbo, новая нижняя часть заднего бампера, напорный карбоновый воздухозаборник и четырехпоточная выпускная система с двумя сдвоенными патрубками. Крылья украшены шильдиками ателье Porsche Exclusive. Кроме цвета золотисто-желтый «металлик» для автомобиля предлагаются и другие варианты окраски.

Салон отличается уникальным благородным видом. Спортивные сиденья с 18-позиционной регулировкой обиты перфорированной кожей, нижняя часть которой имеет две полосы золотисто-желтого цвета. Швы и вышитая надпись «Turbo S» на подголовниках также выдержаны в золотисто-желтом цвете. Потолок отделан алькантарой. Расположенная на стороне переднего пассажира табличка с порядковым номером свидетельствует об эксклюзивности автомобиля.

Цена 911 Turbo S Exclusive Series в России, включая НДС, начинается с 17 188 000 рублей. Продажи стартуют 8 июня 2017 года.