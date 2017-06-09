Во Франции презентовали Renault Megane Akaju
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Во Франции презентовали Renault Megane Akaju
Июнь 09 11:27 2017

Renault представила особую серию Megane под названием Akaju.

Новинка  будет доступна только на французском рынке.Renault Megane Akaju 2017

В качестве силовой установки используется 1,2-литровый бензиновый двигатель с отдачей в 130 л.с. Также доступны два дизельных мотора: 1,5-литровый и 1,6-литровый, с мощностью 110 и 130 сил соответственно. Совместно с силовыми установками будут устанавливать либо механическую, либо роботизированную трансмиссию. Во Франции модель будут продавать по цене от 27,7 тыс. евро.Renault Megane Akaju 2017

Renault Megane Akaju обладает специфическими признаками, среди которых необычные 18-дюймовые колесные диски, множество логотипов и уникальный дизайн интерьера. В салоне преобладает темно-коричневая кожа, а в некоторых местах дизайнеры украсили его вставками из алюминия. Кроме того, особый Renault Megane Akaju может похвастаться неординарным функционалом, среди которого можно выделить, передние кресла с функцией подогрева и массажа, премиальную акустику Bose, продвинутый мультимедийный комплекс с возможностью поддержки Apple CarPlay и Android Auto и многое другое.Renault Megane Akaju 2017

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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