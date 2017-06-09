Во Франции презентовали Renault Megane Akaju 66

Renault представила особую серию Megane под названием Akaju.

Новинка будет доступна только на французском рынке.

В качестве силовой установки используется 1,2-литровый бензиновый двигатель с отдачей в 130 л.с. Также доступны два дизельных мотора: 1,5-литровый и 1,6-литровый, с мощностью 110 и 130 сил соответственно. Совместно с силовыми установками будут устанавливать либо механическую, либо роботизированную трансмиссию. Во Франции модель будут продавать по цене от 27,7 тыс. евро.

Renault Megane Akaju обладает специфическими признаками, среди которых необычные 18-дюймовые колесные диски, множество логотипов и уникальный дизайн интерьера. В салоне преобладает темно-коричневая кожа, а в некоторых местах дизайнеры украсили его вставками из алюминия. Кроме того, особый Renault Megane Akaju может похвастаться неординарным функционалом, среди которого можно выделить, передние кресла с функцией подогрева и массажа, премиальную акустику Bose, продвинутый мультимедийный комплекс с возможностью поддержки Apple CarPlay и Android Auto и многое другое.

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