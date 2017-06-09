Внедорожник Ford Explorer попал под отзыв 24

Ford отзывает в России 240 автомобилей Explorer.

Причиной сервисной кампании стало плохое качество сварки на рычагах регулировки схождения задних колес. Недоработка может привести к потере контроля над рулевым управлением, затруднению управлением или шуму в задней подвеске. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 240 транспортных средств марки Ford Explorer. Программа мероприятий представлена ООО «Форд Соллерс Холдинг», являющимся официальным представителем Ford на российском рынке. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта по декабрь 2014 г. с VIN-кодами согласно приложению на сайте Росстандарта,

— говорится в сообщении.

В пресс-службе российского представительства Ford пояснили:

Уполномоченные представители изготовителя ООО «Форд Соллерс Холдинг» проинформируют владельцев автомобилей Ford Explorer, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым на сайте Росстандарта перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Отмечается, что на автомобилях будет проведена замена двух рычагов регулировки схождения колес, проведена проверка углов их установки и, при необходимости, произведена регулировка схождения задних колес. Все ремонтные работы для владельцев проведут бесплатно.

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