С 1 июля рабочим АвтоВАЗа повысят оклад 28

АвтоВАЗ решил поднять заработную плату персоналу.

АвтоВАЗ объявляет, что с 1 июля 2017 года сотрудникам ПАО «АВТОВАЗ» в Тольятти будут повышены тарифные ставки и оклады на 5%. Это не коснется высшего руководства компании.

Данное решение было принято на заседании Согласительной Комиссии между руководством АвтоВАЗа и представителями первичной профсоюзной организации.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию на предприятии, мы приняли решение проиндексировать заработную плату на 5%. Уверен, что это решение поможет нашим сотрудникам и их семейным бюджетам,

— отметил глава «АвтоВАЗ» Николя Мор.

Председатель первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа Сергей Зайцев подчеркнул:

Мы находим понимание с руководством Компании по всем актуальным вопросам и вырабатываем совместные, конкретные решения, направленные на поддержку работников завода. Даже в таких не простых экономических условиях мы смогли договориться об индексации заработной платы для всего коллектива предприятия на 5%, что выше прогнозируемого уровня инфляции в этом году. Профсоюзная организация намерена продолжать конструктивный диалог и укреплять социальную защиту работников предприятия.

Немногим ранее пришло сообщение о грядущем сокращении в компании:

«В соответствии с законом мы уведомили профсоюз о планах по сокращению персонала. Соответственно, высвобождение сотрудников начнется не ранее конца мая»,

— сообщил собеседник агентства РИА Новости .

АВТОВАЗ собирается сократить 740 человек, не занятых в основном производстве. Как пояснили в пресс-службе предприятия, всем сотрудникам, которые попадают под сокращение, будут предложены вакансии в разных подразделениях завода, а также в индустриальном парке, который является подразделением компании.