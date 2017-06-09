Рассекречена дата премьеры нового поколения Volkswagen Polo
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Рассекречена дата премьеры нового поколения Volkswagen Polo
Июнь 09 21:03 2017

Совсем скоро новый Volkswagen Polo появится на трассах.

Презентация популярного европейского хэтчбека класса В состоится в Берлине 16 июля, а в конце июня начнётся серийное производство.

Машина базируется на новой модульной платформе MQB A0, что позволило снизить массу автомобиля, увеличив простор для пассажиров.

Volkswagen Polo new generation 2017

Фото: motor1.com

Базовым двигателем будет 3-х цилиндровый 1,0-литровый бензиновый двигатель доступный в разных степенях форсировки. Также автомобиль оснастят 1,5-литровым бензиновым мотором и дизелным аналогичного объёма. Помимо этого для версии GTI предложат двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 200 л.с.

Volkswagen Polo new generation 2017

Фото: motor1.com

Пару двигателям составят пяти и 6-ступенчатые механические коробки, а также роботизированная трансмиссия.

При этом популярный в России Polo в кузове седан пока останется прежним. Модель построена на другой платформе и ее следующее поколение представят позже.

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AMSRUS
AMSRUS

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2 комментария

  1. Alex Shevchenko
    Июнь 09, 21:11 #1 Alex Shevchenko

    Совсем скоро WV Golf…. ах да, уже покидает Россию…..

  2. Vitaliy Gal
    Июнь 09, 22:20 #2 Vitaliy Gal

    Похоже тупо Ауди подставили, какая там А3 что ли

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