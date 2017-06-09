Рассекречена дата премьеры нового поколения Volkswagen Polo 30

Совсем скоро новый Volkswagen Polo появится на трассах.

Презентация популярного европейского хэтчбека класса В состоится в Берлине 16 июля, а в конце июня начнётся серийное производство.

Машина базируется на новой модульной платформе MQB A0, что позволило снизить массу автомобиля, увеличив простор для пассажиров.

Базовым двигателем будет 3-х цилиндровый 1,0-литровый бензиновый двигатель доступный в разных степенях форсировки. Также автомобиль оснастят 1,5-литровым бензиновым мотором и дизелным аналогичного объёма. Помимо этого для версии GTI предложат двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 200 л.с.

Пару двигателям составят пяти и 6-ступенчатые механические коробки, а также роботизированная трансмиссия.

При этом популярный в России Polo в кузове седан пока останется прежним. Модель построена на другой платформе и ее следующее поколение представят позже.

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