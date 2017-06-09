Пикап ВАЗ-2329 получил новую жизнь 27

Lada Logo – полноприводный пикап от «АвтоВАЗа».

Фирма «Супер-Авто Холдинг» получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобиль Lada Logo. Logo станет обновленной версией пикапа Lada 4×4 ВАЗ-2329, выпуск которого был прекращён в 2015 году.

У машины будет 2-дверная кабина рассчитанная на 4 места и грузовая платформа с пластиковой надстройкой, двигатель объемом 1,7 литра работающий совместно с 5-ступенчатой «механикой» и привод на четыре колеса. В перечне опций — стеклоподъемники передних боковых дверей с элетроприводом, кондиционер, электрорегулировка зеркал заднего вида.

Первоначально автомобиль выпустят ограниченной партией в 150 экземпляров. Это связано с ограничениями действующего законодательства. После того как машину оснастят средствами оповещения в экстренной ситуации (ЭРА-ГЛОНАСС), производитель планирует оформить новый ОТТС, что позволит производить модель в требуемом количестве.

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