Пикап ВАЗ-2329 получил новую жизнь
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Пикап ВАЗ-2329 получил новую жизнь
Июнь 09 14:57 2017

Lada Logo – полноприводный пикап от «АвтоВАЗа».

Фирма «Супер-Авто Холдинг» получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобиль Lada Logo. Logo станет обновленной версией пикапа Lada 4×4 ВАЗ-2329, выпуск которого был прекращён в 2015 году.

У машины будет 2-дверная кабина рассчитанная на 4 места и грузовая платформа с пластиковой надстройкой, двигатель объемом 1,7 литра работающий совместно с 5-ступенчатой «механикой» и привод на четыре колеса. В перечне опций — стеклоподъемники передних боковых дверей с элетроприводом, кондиционер, электрорегулировка  зеркал заднего вида.

VAZ 2329 он же Lada Logo

ВАЗ 2329

Первоначально автомобиль выпустят ограниченной партией в 150 экземпляров. Это связано с ограничениями действующего законодательства. После того как машину оснастят средствами оповещения в экстренной ситуации (ЭРА-ГЛОНАСС), производитель планирует оформить новый ОТТС, что позволит производить модель в требуемом количестве.

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Lada 4x4АВТОВАЗНивановинкаПикаппроизводство автомобилей
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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