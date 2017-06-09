Kiа Rio рассекретили до презентации 197

Характеристики KIA Rio нового поколения перестали быть тайной.

В базе Росстандарта опубликовали технические характеристики нового поколения KIA Rio. 6 июня в ведомстве одобрили тип транспортного средства на эту модель. В законную силу решение вступит с 15 июня 2017 года и действует до 14 июня 2020 года.

Стали известны габаритные размеры автомобиля составляющие 4400 x 1740 x 1470 мм, при колесной базе в 2600 мм. Машину оснастят двумя бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 1,6 л, такими же как у Hyundai Solaris. С обеими моторами будет работать 6-ступенчатая автоматическая и механическая трансмиссии.

В базовой комплектации будет антиблокировочная система ABS, система помощи при экстренном торможении BAS и сигнализация экстренного торможения ESS.

Помимо этого, перечислен список дополнительных опций, доступных при покупке автомобиля. В перечне есть стеклоподъемники с электрическим приводом, обогрев зеркал, руля и сидений, климат-контроль, дополнительные подушки безопасности, противоугонная система и дневные ходовые огни. Внешний облик в приложении не показали. Впрочем можно посмотреть снимки, сделанные ранее либо дождаться премьеры KIA Rio, которая произойдет очень скоро.

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