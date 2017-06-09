Дебют нового Porsche 911 RSR в самой сложной автомобильной гонке 15

Porsche 911 RSR на чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC, 24 часа Ле-Мана.

24 часа Ле-Мана – это нестареющая классика. 17/18 июня гонка будет проведена в 85-й раз, и на старт легендарной трассы Circuit des 24 Heures снова выйдут 60 автомобилей и 180 гонщиков. Porsche с 18 победами в общем зачете и 105 победами в классе является самым успешным производителем за всю историю престижной 24-часовой гонки и в этом году тоже имеет широкое представительство. Команда Porsche GT выступает на двух новых 911 RSR в классе GTE-Pro, где традиционно очень сильна конкуренция. Для 510-сильных гоночных автомобилей, которые были разработаны автоспортивным отделением Porsche в Вайссахе на базе седьмого поколения иконы спортивного автомобиля, «девятьсот одиннадцатого», это будет дебют в самой напряженной автогонке мира.

Вместе с двумя 919 Hybrid в классе LMP1, а также четырьмя 911 RSR 2015 модельного года, на которых выступает клиентская команда Porsche в классе GTE-Am, всего в Ле-Мане на старт выходят десять Porsche, а также 13 заводских пилотов Porsche и один молодой профессионал.

Притягательность 24 часов Ле-Мана столь же уникальна, как и требования к гонщикам и командам. Это связано не в последнюю очередь с 13,629-километровой Circuit des 24 Heures, представляющей собой комбинацию гоночной трассы и обычных загородных дорог общего пользования. Легендарными являются повороты, такие как Mulsanne и Tertre Rouge, а также почти пятикилометровая прямая Hunaudières.

В списке победителей себя увековечили лучшие мировые гонщики, и даже Голливуд воздвигнул памятник престижной классической марафонской гонке во французской провинции: фильм «Ле-Ман» со Стивом Маккуином в главной роли вышел на экраны в 1970 году и считается лучшим фильмом про гоночный спорт всех времен.

В классе GTE-Pro кокпит в новом 911 RSR со стартовым номером 91 делят между собой Рихард Литц (Австрия), Фредерик Маковецки (Франция) и Патрик Пиле (Франция). Вторым 911 RSR (стартовый номер 92) команды Porsche GT управляют Михаэль Кристенсен (Дания), Кевин Эстр (Франция) и Дирк Вернер (Вюрцбург, Германия). В классе GTE-Am клиентскую команду Porsche в 24-часовом состязании представляют четыре 911 RSR 2015 модельного года. Свой дебют в Ле-Мане празднует молодой профессионал Porsche Маттео Кайроли (Италия). Он выходит на старт вместе Кристианом Ридом (Шенебург, Германия) и Марвином Динстом (Лампертхайм, Германия) за команду Dempsey Proton Racing (номер 77).

Заводской пилот Porsche Патрик Лонг (США) на 911 RSR команды Proton Competition под стартовым номером 93 в 14-й раз выступает в Ле-Мане – на этот раз вместе с Абдулазизом Турки Аль-Файсалем (Саудовская Аравия) и Майком Хедлундом (США). Пилоты второго 911-го команды Proton Competition (номер 88) – это бывший юниор Porsche Клаус Бахлер (Австрия), Стефан Лемере (Бельгия) и Халед Аль-Кубайси (Абу-Даби). На 911 RSR команды Gulf Racing (номер 86) в классической марафонской гонке участвуют британцы Бен Баркер и Майкл Уэйнрайт, а также Ник Фостер (Австралия).

911 RSR, который в январе отпраздновал свой дебют в классической 24-часовой гонке в Дайтоне, представляет собой полностью новую разработку: ходовая часть, структура кузова, концепция аэродинамики, двигатель и коробка передач были сконструированы в Вайссахе заново. Сдвинутый вперед и размещенный перед задней осью двигатель в зависимости от размера рестриктора развивает мощность около 375 кВт (510 л.с.). Благодаря особо большому заднему диффузору в сочетании с закрепленным в наклонном положении задним антикрылом удалось существенно улучшить уровень прижимной силы и аэродинамическую эффективность. 911 RSR, предыдущая модель которого в 2013 году в Ле-Мане принесла двойную победу, также и во второй 24-часовой гонке своего дебютного сезона выступает в модернизированном заводском дизайне с основными цветами белым, красным и черным.

Гонка начнется в субботу 17 июня в 15.00 по среднеевропейскому времени. В среду с 16.00 до 20.00 состоится свободная тренировка, после чего с 22.00 до 00.00 пройдет первая квалификация. Вторая и третья квалификации состоятся в четверг с 19.00 до 21.00, а также с 22.00 до 00.00. Разминка пройдет в субботу с 09.00 до 09.45.

Я люблю эту гонку. Если бы я не выступал здесь как гонщик, то я бы купил билет и занял бы место на трибуне с моими лучшими друзьями. По своей притягательной силе и прежде всего по своим традициям Ле-Ман стоит для меня на одной ступени с такими классическими гонками, как Гран-при Монако и Инди-500,

— рассказал пилот команды Porsche GT Team Рихард Литц.

В свою очередь пилот другого экипажа Михаэль Кристенсен прокомментировал:

Ле-Ман – это вершина карьеры для каждого гонщика. Когда я оказался здесь в первый раз, воплотилась в жизнь моя детская мечта. Я выхожу на старт в третий раз и с нетерпением жду начала гонки. Porsche добилась в Ле-Мане больших успехов. Эта традиция обязывает, но при этом она давит на тебя. Однако мы к этому привыкли.

Патрик Лонг пилот клиентской команды Proton Competition отметил:

Этой уже мой 14-й старт в Ле-Мане, и я могу прекрасно оценить, что меня ждет на этой уникальной трассе. Эта классическая гонка одна из самых сложных. Она является вершиной сезона, а для Porsche она из-за своей истории имеет особое значение.

В чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC стартуют спортивные прототипы и автомобили GT в четырех классах: LMP1 (например, Porsche 919 Hybrid), LMP2, LMGTE-Pro (например, 911 RSR) и LMGTE-Am (например, 911 RSR модельного года 2015). Они участвуют вместе в гонке, но зачет ведется по отдельности. В Ле-Мане во всех классах очки присуждаются в двойном размере.