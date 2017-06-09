Человек, человек! Почки один раз царице!

В общественном мужском, но высшем, богатом разряде сидят 2, 3, 4… да что уж там: компания милейших господ.
Спор. Пропаренный березовым ароматом, катализированный пивом/водкой/вискарём.
Господа, раскидывая ошметки омаров и устричные раковины, закруглили премиальный набор тем: баб, политику, пиндосов, цены на нефть… Вышли на коронку:
чья лайба круче?!
И тут Борис вспомнил, что у него есть «кентярик Серёжка» – постоянно в радио отвечает:
– Он то разбирается в тачках! Ща он вас всех заткнет!
Найти телефон или почту не получилось – никто из записной книжки не знает… Да и перешли уже на «прошедшие майские» – затянуло. Спор сам собой забылся, но осадочек то остался!
К понедельнику у вернувшегося в жизнедеятельность Бориса открылись незакрытые гештальты и он решился написать и… написал!
Сообщение из Москвы
Сообщение: Сергей, добрый день.
У меня следующая просьба: я хочу заказать у Вас некую работу, мне нужна сравнительная таблица с Вашими комментариями с описанием отличий двух автомобилей VW Touareg 3.0TD и Range Rover Sport 3.0TD 2016-2017 г.в. в максимально одинаковых сравнимых комплектациях: — описание класса авто (с седанами мне лично понятно как сравнивать класс, а с внедорожниками нет); — общие параметры (габариты, вес и т.д.); — из какого металла произведён кузов; — подробное описание двигателя; — подробное описание коробки передач; — подробное описание системы полного привода; — подвеска; — материалы отделки салона; — клиренс; — внедорожные возможности (из опыта); — как ведёт себя на скорости (из опыта); — электрика (нарекания); — подводные камни; — ломучесть; — цена; — чего у VW нет, что есть в RRS (или наоборот); — какие слабые места у одной, какие у другой; — все прочие возможные параметры данных автомобилей, возможные к сравнению;
Следующим столбцом Ваш комментарий по каждому параметру кто выигрывает по нему и почему;
Внизу краткое подведение итогов по победителю.
Жду Вашего ответа о стоимости данной работы и сроках выполнения.
Необходимо честное сравнение, а в этом деле доверяю только Вам.
Я владею RRS, мой оппонент VW. Суть наших разногласий в следующем: оппонент утверждает, что заплатив прибл. на 2 миллиона меньше, чем я, он владеет абсолютно аналогичным автомобилем практически во всем! Там где оппонент соглашается, что RRS лучше, например качество отделки салона, то приводит такой аргумент: «Ну не 2 же миллиона это стоит») В чем ещё у RRS разница с VW?
С уважением, Борис.
Это просто офигеть как круто! :))))))))))))))))
———- Переадресованное сообщение ———-
Ты это «задание генштаба» видел или нет?
Видел.
Если потратить сутки на изучение интернета, то его вполне можно выполнить.
Но сама идея взята отсюда (и мне не нравится):
https://yandex.ru/video/search?filmId=12102078536457989252&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&reqid=1496651194931021-100417429166645631400444-man1-3522-V
Короткий (бесплатный) ответ:
Разница в двух миллионах, вложенных в имидж. По имиджу RR превосходит VW.
Здравствуйте!
Короткий (бесплатный) ответ:
Разница в двух миллионах, вложенных в имидж. По имиджу RR превосходит VW.
Добрый день, Алексей.
Вы, Алексей, если привыкли довольствоваться короткими бесплатными ответами, то оставьте их для себя.
«Разница в двух миллионах, вложенных в имидж». И всё? Больше разницы по Вашему нет?))) Меня лично имидж ни капли не заботит! Те, кого заботит, бегут покупают Мерседесы и БМВ с говноотделкой за 5-6-7 миллионов)))
Разве кузов у RRS II не из алюминия? Из алюминия. А у VW из чего? Удивите меня, неужели из алюминия???) Какой материал на рынке стоит дороже Вам известно?
Про качество и стоимость отделочных материалов я смотрю Вы даже и не заикнулись. А справедливости ради нужно было. Или у них салон отделан из одинаковых по качеству материалов??
Короткий ответ)) Тот случай когда краткость далеко не сестра таланта, а совсем наоборот.
В теме ведь написано, Алексей: «Просьба к Сергею Асланяну». Вы Сергей Асланян? Вопрос был к профессионалу. Я, как Вы можете заметить, Вашего стереотипного мнения любителей VW не спрашивал!
Ни в коем случае не хотел обидеть, но такой наглый предвзятый подход раздражает.
С уважением, Борис.
Вот я совершенно не против, подобных, да и вообще любых законных форм заработка.
Я прекрасно понимаю уважаемого Бориса и знаю, что не проблема заказать развлечения в сауну, певцов, танцоров, аниматоров на день рождения, любое в общем-то приватное мероприятие… Но откуда появилось это желание «распахнуть ногой дверь в лакейскую и заказать Асланяна»?
Он вообще-то не оказывает подобных услуг, в чем я его немного даже осуждаю!
Ну а если бы да, то что? У Бориса есть прайс? Или Уважаемый Борис был готов «к всем неожиданностям»? Вот у меня зрела цифра в 500-700 тысяч рублей… Жаль свернули общение и теперь у меня не закрытый гештальт…
Элементарные правила приличия особенно в отношении «обслуги» покинули общество.
Основатель и CEO AMSRUS LLC
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