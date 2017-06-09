Человек, человек! Почки один раз царице! 7

Так и представляю себе эту ситуацию: 27 мая, суббота, Сандуны…

В общественном мужском, но высшем, богатом разряде сидят 2 , 3 , 4 … да что уж там: компания милейших господ.

Спор. Пропаренный березовым ароматом, катализированный пивом/водкой/вискарём.

Господа, раскидывая ошметки омаров и устричные раковины, закруглили премиальный набор тем: баб, политику, пиндосов, цены на нефть… Вышли на коронку:

чья лайба круче?!

И тут Борис вспомнил, что у него есть «кентярик Серёжка» – постоянно в радио отвечает:

– Он то разбирается в тачках! Ща он вас всех заткнет!

Найти телефон или почту не получилось – никто из записной книжки не знает… Да и перешли уже на «прошедшие майские» – затянуло. Спор сам собой забылся, но осадочек то остался!

К понедельнику у вернувшегося в жизнедеятельность Бориса открылись незакрытые гештальты и он решился написать и… написал!

29 мая

От: Борис

Кому: amsrus

Тема: AMSRUS контактная форма: Просьба к Сергею Асланяну

Сообщение из Москвы

Сообщение:

Сергей, добрый день.

У меня следующая просьба: я хочу заказать у Вас некую работу, мне нужна сравнительная таблица с Вашими комментариями с описанием отличий двух автомобилей VW Touareg 3.0TD и Range Rover Sport 3.0TD 2016-2017 г.в. в максимально одинаковых сравнимых комплектациях:

— описание класса авто (с седанами мне лично понятно как сравнивать класс, а с внедорожниками нет);

— общие параметры (габариты, вес и т.д.);

— из какого металла произведён кузов;

— подробное описание двигателя;

— подробное описание коробки передач;

— подробное описание системы полного привода;

— подвеска;

— материалы отделки салона;

— клиренс;

— внедорожные возможности (из опыта);

— как ведёт себя на скорости (из опыта);

— электрика (нарекания);

— подводные камни;

— ломучесть;

— цена;

— чего у VW нет, что есть в RRS (или наоборот);

— какие слабые места у одной, какие у другой;

— все прочие возможные параметры данных автомобилей, возможные к сравнению;

Следующим столбцом Ваш комментарий по каждому параметру кто выигрывает по нему и почему;

Внизу краткое подведение итогов по победителю.

Жду Вашего ответа о стоимости данной работы и сроках выполнения.

Необходимо честное сравнение, а в этом деле доверяю только Вам.

Я владею RRS, мой оппонент VW.

Суть наших разногласий в следующем: оппонент утверждает, что заплатив прибл. на 2 миллиона меньше, чем я, он владеет абсолютно аналогичным автомобилем практически во всем! Там где оппонент соглашается, что RRS лучше, например качество отделки салона, то приводит такой аргумент: «Ну не 2 же миллиона это стоит»)

В чем ещё у RRS разница с VW?

С уважением, Борис.

29 мая

От: Буряк А.

Кому: Асланян С.

Тема: Fwd: AMSRUS контактная форма: Просьба к Сергею Асланяну

Это просто офигеть как круто! :))))))))))))))))

———- Переадресованное сообщение ———-

5 июня

От: Буряк А.

Кому: Асланян С.

Тема: Fwd: AMSRUS контактная форма: Просьба к Сергею Асланяну

Ты это «задание генштаба» видел или нет?

———- Переадресованное сообщение ———-

5 июня

От: Асланян С.

Кому: Буряк А.

Тема: Re: Fwd: AMSRUS контактная форма: Просьба к Сергею Асланяну

Видел.

Если потратить сутки на изучение интернета, то его вполне можно выполнить.

Но сама идея взята отсюда (и мне не нравится):

https://yandex.ru/video/search?filmId=12102078536457989252&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&reqid=1496651194931021-100417429166645631400444-man1-3522-V

Короткий (бесплатный) ответ:

Разница в двух миллионах, вложенных в имидж. По имиджу RR превосходит VW.

8 июня

От: Буряк А.

Кому: Борис

Тема: Re: Fwd: AMSRUS контактная форма: Просьба к Сергею Асланяну

Здравствуйте!

Короткий (бесплатный) ответ:

Разница в двух миллионах, вложенных в имидж. По имиджу RR превосходит VW.

8 июня

От: Борис.

Кому: Буряк А.

Тема: FWD: Re: AMSRUS контактная форма: Просьба к Сергею Асланяну

Добрый день, Алексей.

Вы, Алексей, если привыкли довольствоваться короткими бесплатными ответами, то оставьте их для себя.

«Разница в двух миллионах, вложенных в имидж».

И всё? Больше разницы по Вашему нет?)))

Меня лично имидж ни капли не заботит!

Те, кого заботит, бегут покупают Мерседесы и БМВ с говноотделкой за 5-6-7 миллионов)))

Разве кузов у RRS II не из алюминия?

Из алюминия.

А у VW из чего? Удивите меня, неужели из алюминия???)

Какой материал на рынке стоит дороже Вам известно?

Про качество и стоимость отделочных материалов я смотрю Вы даже и не заикнулись.

А справедливости ради нужно было.

Или у них салон отделан из одинаковых по качеству материалов??

Короткий ответ)) Тот случай когда краткость далеко не сестра таланта, а совсем наоборот.

В теме ведь написано, Алексей: «Просьба к Сергею Асланяну». Вы Сергей Асланян? Вопрос был к профессионалу. Я, как Вы можете заметить, Вашего стереотипного мнения любителей VW не спрашивал!

Ни в коем случае не хотел обидеть, но такой наглый предвзятый подход раздражает.

С уважением, Борис.

Вот я совершенно не против, подобных, да и вообще любых законных форм заработка.

Я прекрасно понимаю уважаемого Бориса и знаю, что не проблема заказать развлечения в сауну, певцов, танцоров, аниматоров на день рождения, любое в общем-то приватное мероприятие… Но откуда появилось это желание «распахнуть ногой дверь в лакейскую и заказать Асланяна»?

Он вообще-то не оказывает подобных услуг, в чем я его немного даже осуждаю!

Ну а если бы да, то что? У Бориса есть прайс? Или Уважаемый Борис был готов «к всем неожиданностям»? Вот у меня зрела цифра в 500-700 тысяч рублей… Жаль свернули общение и теперь у меня не закрытый гештальт…

Уж простите – совсем чуть чуть наболело: «наглый предвзятый подход раздражает«!

Элементарные правила приличия особенно в отношении «обслуги» покинули общество.