Самый дорогой внедорожник в мире распродан 69

Mercedes-Benz распродал все внедорожники Maybach.

Самый дорогой внедорожник в мире Mercedes-Maybach уже больше недоступен в продаже, все экземпляры уже распроданы, несмотря на то, что модель оценили в 40 млн рублей.

Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, построенный на платформе Mercedes-Benz G-класс, дебютировал на автосалоне в Женеве в феврале текущего года и выпущен лимитированной серией в 99 экземпляров. От стандартного G-Class автомобиль отличается увеличенным на 578 мм расстоянием между осями. Внедорожник продавался по цене 630 тыс. евро, что составляет около 40 млн рублей.

В подкапотном пространстве Mercedes-Maybach G 650 Landaulet установлен 630-сильный 12-цилиндровый двигатель с 1000 Нм крутящего момента. Модель получила роскошное оснащение. Здесь присутствует откидная мягкая крыша над вторым рядом сидений, разделяющая салон управляемая стеклянная перегородка, кресла с функцией массажа, отдельный мультимедийный комплекс для задних пассажиров.

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