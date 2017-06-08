Самый дорогой внедорожник в мире распродан
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Июнь 08 10:43 2017

Mercedes-Benz распродал все внедорожники Maybach.

Самый дорогой внедорожник в мире Mercedes-Maybach уже больше недоступен в продаже, все экземпляры уже распроданы, несмотря на то, что модель оценили в 40 млн рублей.

Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, построенный на платформе Mercedes-Benz G-класс, дебютировал на автосалоне в Женеве в феврале текущего года и выпущен лимитированной серией в 99 экземпляров. От стандартного G-Class автомобиль отличается увеличенным на 578 мм расстоянием между осями. Внедорожник продавался по цене 630 тыс. евро, что составляет около 40 млн рублей.

В подкапотном пространстве Mercedes-Maybach G 650 Landaulet установлен  630-сильный 12-цилиндровый двигатель с 1000 Нм крутящего момента. Модель получила роскошное оснащение. Здесь присутствует откидная мягкая крыша над вторым рядом сидений, разделяющая салон управляемая стеклянная перегородка, кресла с функцией массажа, отдельный мультимедийный комплекс для задних пассажиров.

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G 650LandauletMercedes-BenzMercedes-Maybachавтомобильные продаживнедорожник
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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