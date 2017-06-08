Новый лифтбэк Volkswagen появится в России 115

Озвучены сроки появления Volkswagen Arteon в России.

На рынок автомобиль выведут в 2018 году. Покупателям новинку предложат с двумя двухлитровыми бензиновыми турбодвигателями TSI генерирующими 190 и 280 сил , в паре с которыми будет работать 7-ступенчатый «робот» DSG. Менее мощную модификацию возможно будет заказать как и с передним приводом, так и с полным, а более мощная версия будет оснащаться только всеми ведущими колесами.

Новая модель пришедшая на смену Passat CC, базируется на фольксвагеновской платформе MQB. Своими размерами Arteon схож со Skoda Superb, но немного пониже собрата по концерну. При колесной базе 2841 мм, габариты автомобиля 4862 x 1871 x 1427 мм. Багажное отделение, в зависимости от положения спинок задних сидений может вместить от 563 до 1557 литров.

В списке оборудования есть климат-контроль, электропривод передних кресел, мультимедийная система с 6,5-дюймовым дисплеем и светодиодная оптика.В качестве опций можно заказать трехзонный климат-контроль, функцию массажа для водительского и переднего пассажирского сидений и проекционный экран. Подробный перечень комплектаций и оборудования. а также стоимость Arteon раскроют перед началом продаж.

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