Версии «Нивы» о которых мало кто знает 19

Несколько необычных версий «Нивы».

Отечественная «Нива» пользуется огромной популярностью во многих странах мира. В течение всего периода производства было представлено много разных моделей. Одни сумели получить популярность, а у других вышло не очень. В этом обзоре расскажем о самых интересных и малоизвестных у нас модификациях этого автомобиля.

Автомобили Lada Niva iKRA производились с 1993 по 1995 год. Машина предназначалась для продажи на рынке Испании. Отличительные особенности этой модели — комфортабельный салон и пластиковый обвес, детали которого до сих пор можно приобрести в сети.

Lada Niva Special была создана на основе классической модели Нивы, но при этом разительно отличается от нее . Машину разработали и выпускали в Чехии. Характерной чертой этой машины является удлиненная задняя часть. Автомобили продавали в Чехии и Словакии в легковом и грузовом исполнении.

Lada 4×4 Niva Plein Soleil by Poch была разработана в начале 1980-х годов во Франции. Создавали автомобиль в компании Poch, которая была официальным импортером отечественного транспорта во Францию. В машине отсутствует крыша в задней части автомобиля, а так же в основательно усилена конструкция кузова.

Автомобиль Deutsche Lada Niva California поступил на рынок в 1980-х годах. Особенностью этой Нива стал матерчатый люк в крыше, имеющий весьма приличный размер. Модель было довольно востребована и продавалась в Германии до 2009 года.

Разработчиком Deutsche Lada Niva Cabrio, в которой внедорожник был превращен в кабриолет, является немецкая фирма – официальный импортер отечественного транспорта. Модель дебютировала в 1983 году. Характерная черта заключается в полном отсутствии боковых стоек и элементов крыши.

Производством Lada 4×4 Niva «St-Tropez» занимались во Франции в период с 1984 по 1987 годы. Машина получила экзотический обвес. ВАЗ-2131 «Антэл» представили в 2001 году. Отечественный экологически чистый автомобиль оборудовали энергетической установкой, работающей на водородно-кислородных топливных элементах и вырабатывающей электрическую энергию из химической.

В Латвии в конце 80-х начале 90-х гг. на базе классической модели Нивы был разработан целый автокемпинг. Конструкция была модульной, жилая надстройка имела собственную ось и вся эта конструкция жестко при помощи болтового соединения крепилась к базовому шасси, легко от него отсоединяясь в случае необходимости. В продажу поступило всего несколько автомобилей данной модификации.

Компания Бронто неоднократно использовала классическую Ниву для создания специальных машин. Одной из них стал броневик, получивший название «Форс». Кузов и стекла данного автомобиля не пробивается из автомата Калашникова. Безопасный топливный бак, система пожаротушения, кондиционер, дополнительный аккумулятор – это сделало транспорт идеальным вариантом для инкассаторов.

У этого внедорожника отсутствует привычный багажник. Вместо него в Бронто-212183 «Ландоле» сделали открытый борт с пластиковыми ограничителями вместо дверей, не пропускающими в салон грязь и воду. Данная модификация произведена ограниченным тиражом в период с 1998 по 2009 годы.

Этот вездеход специально проектировался для транспортировки грузов и перевозки людей по грунтам с низкой проходимостью: заболоченным участкам, песку, снежной целине и даже по водной поверхности. Снегоболотоход базируется одновременно на двух российских внедорожных легендах – УАЗ и Нива.

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