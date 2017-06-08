Нарушителям правил парковки пригрозили запретом на выезд из России
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Нарушителям правил парковки пригрозили запретом на выезд из России
Июнь 08 07:57 2017

Должников по штрафам за парковку могут не пустить за границу.

Власти Москвы находятся в поиске способов, применяя которые можно было бы обязать столичных автолюбителей прилежно оплачивать парковку. Если раньше чиновники за нарушение законов эвакуировали машины с закрытыми или отсутствующими номерными знаками , то теперь они пугают, что не выпустят водителей за рубеж.МАДИ

В Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) заявили, что водителей, нарушающих правила парковки и не оплачивающих штрафы, могут не выпустить за пределы страны. В ведомстве сообщили, что штрафы МАДИ, АМПП И ГИБДД должны быть оплачены в 60-дневный срок от даты получения постановления. Если штраф не оплачен, информация отправляется судебным приставам, а они уже обращаются в суд, где принимается решение об ограничении выезда человека за рубеж.

В ГИБДД сообщили, что в этом году запрет на выезд из страны получили 52 человека.Инспектор МАДИ снимает целофан

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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