Герметичный праздник 17

Пустынное шоссе. Рядом усыпанная гравием парковка. Въезд загорожен бетонными блоками. Узкий проезд ведет прямо к главной трибуне. Шлагбаумы подняты. Охраны нет. Звуки стихли, ветер исчез, в небе сгущаются тучи. И никого.

А, нет, подъехав к трибуне, мы увидели человека. Он стоял, прислонившись к стене, и подозрительно косился на нас. Осторожно рассказали ему о цели нашего визита, на что он коротко махнул головой и дал лаконичный ответ: «дальше». А дальше – только продолжение узкой дорожки, ведущей…

В паддок.

Здесь тишина перестала казаться зловещей. Аккуратно составлены машины тех, кто приехал раньше нас. Кое-где стоят и беседуют люди. Кто-то поднимается по лестнице и заходит в дверь, красиво подписанную: «AUDI Lounge». Тут тишина мгновенно отступила: с ревом и визгом за металлической сеткой пронеслись четыре машины.

Мы здесь, на Audi Sport Day.

Перед зданием вип-ложи нас встречает новый Audi TT RS в классической красно-белой униформе. Поднимаемся на второй этаж, в лаунж-зону, и попадаем в просторное помещение. Тут довольно шумно: одни болтают у столов с закусками, другие с женами и детьми стоят в очереди на регистрацию, а остальные внимают энергичному мужику с микрофоном:

«Какая модель Ауди впервые появилась в 1985 году на ралли Аргентины?»

Со всех сторон сыплются догадки: А4! Ауди 100! Ауди 80! Кваттро! Наконец звучит выкрик «Кваттро S1», и его автор становится победителем. В награду ему вручают объемный и тяжелый на вид фирменный пакет.

В том, что приз ценный, сомневаться не приходится. Представительство марки уже не первый раз проводит мероприятия с размахом и щедро поощряет своих гостей. Во-первых, арендован весь автодром “Moscow Raceway”. Во-вторых, на кухне трудится дюжина поваров из хорошего ресторана, а в зале профессионально мелькает вдвое больше официантов, по-видимому, оттуда же. Ну и, наконец, главное, ради чего здесь собрались: всем, кто имеет желание и законное право управлять автомобилем, предоставляется такая возможность.

Зарегистрировались мы заранее, наше время – 16:20, и оно уже наступило. Быстро заполняем все бумажки, получаем яркий браслетик и выстраиваемся за улыбчивой девушкой. Она выводит нас на улицу, мы спускаемся вниз. Здесь начинается самое интересное.

Один из боксов для техобслуживания гоночной техники чистый и блестящий. Перед нами – очередной TT RS, но уже в кузове родстер. Рассаживаемся на стульях в четыре ряда, и брифинг начинается. Его ведет Антон, главный инструктор, и рассказывает о насущном: о машинах, на которых нам предстоит кататься. Ну и, разумеется, о правилах: никого не атаковать, пальцы не показывать, ESP не отключать. Кто-то с нетерпением кивает, кто-то смакует момент, предвкушая заезды. А кто-то уже искушен и просто ждёт. И мы ждём. С нетерпением и в предвкушении.

Дождались. Всех выводят на пит-лейн и сортируют в зависимости от выбранных машин. Выбор был следующим: предлагали одну из четырёх комбинаций по три авто. Венцом каждой из них был самый быстрый дорожный автомобиль Audi. Исходя не только из личных предпочтений, но и из прошлого опыта, мы выбрали тройку «S5 — RS6 — R8».

Порядок действий объясняют тут же: садимся по одному в каждую машину, проезжаем два с половиной круга и меняемся. Первой идет машина инструктора, а за ней три машины по убыванию основных показателей: стоимости, мощности и скорости. То есть, R8 – RS6 – S5. Логично было бы испытывать их в обратной последовательности, но я повиновался какой-то странной логике и сначала поехал на RS6.

Выезжаем на первый круг. Вокруг меня – интерьер, продуманный до последней мелочи. Салон в RS6 такой, о каком, наверное, мечтают все критики: кресла держат со всех сторон, всё в коже и алькантаре, ничего не скрипит. Но о салоне забываешь после первого поворота. Сбрасываю газ, и сзади доносится звук яростных плевков выхлопа. Инстинкт подобен логике животного страха: если угрожающий рык сзади, то бежать от него надо вперед. Бегу.

В поворот этот семейный универсал входит без малейшего сомнения, руль острый и дает всю нужную информацию о положении колес и предстоящей траектории. На выходе открываю газ и понимаю, что на разгоне звук не менее хищный. И под полное открытие дросселя на выходе – ни намека на увод или снос.

Первый круг едем размеренно, но представление о возможностях машин уже получено. Второй круг – режим, близкий к боевому. И еще полкруга – чтобы укрепить впечатление и еще разок разогнаться по прямой, а это около 700 метров. После этого сразу сворачиваем на пит-лейн и меняемся машинами.

У меня на очереди R8: очень низкое среднемоторное купе. Внутри – роскошь, но характерная для Ингольштадта, невычурная и рациональная. Кресла обнимают даже не так плотно, как в RS6. Как будто рассчитаны на упитанных пилотов, что меня немного удивило. Или же это претензия на класс гран-туризмо, тогда все логично: сидеть в жестких гоночных ковшах на длинной дистанции было бы утомительно.

Хотя на роль GT больше подходят RS6 и RS7, они большие, тяжелые, каждая на четырех взрослых человек и с большим чемоданом за плечами. R8 же маленькая и относительно лёгкая, учитывая полный привод и огромный мотор, – 1630 килограммов, – а мест там всего два. Багажник – только для бутербродов. Наверное, неплохой вариант «гран туризмо» для богачей, которых сопровождает вторая машина. Или вертолёт. Характер езды трезво оценить за два круга очень сложно.

Все, что я понял – она чертовски быстрая, но неопасная. Слушается всех команд мгновенно, но ошибки прощает: улететь можно, только совсем лишившись рассудка. А эффект животного страха тут сильнее, чем в прошлой машине: прямо за спиной рычат и кричат десять котлов, общим объемом больше пяти литров.

Конфигурацию трассы нам предоставили оптимальную. Называется она «Grand Prix», и это самый длинный вариант, общей протяженностью почти четыре километра. То есть, всего мы проехали на 610-сильном монстре около десяти километров. Этого мало.

Быстро промелькнули круги, быстро мы вновь очутились около боксов. Снова пересадка, и теперь я сажусь в самую прозаичную и земную машину. Это Audi S5. Да, порядок у меня неправильный. Да, после первых двух немалая, в общем-то, мощность (354 л.с.) показалась недостаточной. Но этот резкий контраст оказался полезен. Сразу понимаешь: «Вот она, реальность». Удобно, собранно и уверенно ощущаешь себя за рулём, и машина чувствует себя так же. Ничего лишнего, но при этом явных недостатков не видно.

На втором, боевом круге, «пятёрка» едет в хвосте, отрываясь от старших братьев только на прямых. В поворотах, кстати, требует лучшей реакции и более точной рулёжки: она не так монументально стоит на дороге, как первые две, но это только подзадоривает и усиливает азарт. Но это не неуверенность, не просьба о помощи, а предложение работать в команде: я еду, ты рулишь, все при деле.

Мы возвращаемся в лаунж. Конкурсы продолжаются, еда и напитки не иссякают, но нам пора. Браслет, которым окольцевали каждого в начале, пригодился: на выходе его забирают и дают взамен тот самый красивый увесистый пакетик. Такие сувениры будут приятны не только владельцам и поклонникам марки, но и случайным гостям. На то и рассчитано, именно такова целевая аудитория мероприятия и сам смысл всего действа: укрепление имиджа и привлечение клиентов.

Пока мы ездили, было сухо, изредка проглядывало солнце. Теперь мы выезжаем из паддока, и как только покидаем территорию автодрома, оглядываемся назад: мрачно и тихо. Ни ветра, ни людей, ни машин, и только сгущаются тучи над высокой крышей главной трибуны. Шлагбаумы подняты, охраны нет. Гостевая парковка пустует. Шоссе пустынно.