Двухсотка в Якутию 79 Рассмотрели 20 автомобилей. Сэкономили 50 тыс. рублей

Мечту сделали явью для Романа из далекой Якутии – нашли, проверили и помогли правильно купить лучший на рынке Toyota LandCruiser 200.

4,5 литра, дизель, полный привод, 2013 г.

Было рассмотрено 20 вариантов и только один уже спустя неделю поиска, финально устроил как нас, так и Романа.

1 владелец, 43 000 км, полностью в заводском окрасе, отличное состояние. Богатая комплектация, чёрный кожаный салон, навигация, электропривод багажника, Webasto, противоугонный комплекс, весь перед автомобиля покрыт бронепленкой. По техническому состоянию без нареканий, регулярное обслуживание у официального дилера.

В результате торга снизили цену на 50 000 рублей, получили комплект зимней резины!

Итоговая стоимость 3 100 000 руб.

Так как автомобиль нашли ранее того срока, когда Роман мог прилететь на сделку, договорились об отсрочке сделки на 2 недели и внесли залог.

По прошествии этого срока, благополучно завершили покупку!