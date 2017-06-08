Двухсотка в Якутию

Рассмотрели 20 автомобилей. Сэкономили 50 тыс. рублей
Было рассмотрено 20 вариантов и только один уже спустя неделю поиска, финально устроил как нас, так и Романа.
1 владелец, 43 000 км, полностью в заводском окрасе, отличное состояние. Богатая комплектация, чёрный кожаный салон, навигация, электропривод багажника, Webasto, противоугонный комплекс, весь перед автомобиля покрыт бронепленкой. По техническому состоянию без нареканий, регулярное обслуживание у официального дилера.
В результате торга снизили цену на 50 000 рублей, получили комплект зимней резины!
Сергей Броневой: подобрали TLC 200
Так как автомобиль нашли ранее того срока, когда Роман мог прилететь на сделку, договорились об отсрочке сделки на 2 недели и внесли залог.
По прошествии этого срока, благополучно завершили покупку!
Only registered users can comment.