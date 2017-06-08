BMW Group Россия объявляет цены на новый BMW 520i 60

BMW Group Россия расширяет модельную линейку самого успешного бизнес-седана премиум-класса и выводит на российский рынок новую модификацию BMW 520i.

Стоимость автомобиля в базовом оснащении составит 2 750 000 рублей. Новинка уже доступна для заказа во всех дилерских центрах BMW.

Новый BMW 520i оснащается рядным 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 2 литра. Этот экономичный и эффективный по всем показателям силовой агрегат с передовой технологией BMW TwinPower Turbo развивает 184 л.с. при 5000-6500 об/мин. Разгон до 100 км/ч достигается за 7,8 с, а средний расход топлива составляет 6,2 л/100 км.

В стартовой комплектации новинка оснащается автоматической коробкой передач Steptronic, сигнализацией аварийного сближения при парковке спереди и сзади, а также интеллектуальной функцией старт/стоп, выключающей двигатель только во время продолжительных остановок. Рекуперация энергии торможения поможет увеличить запас хода BMW 520i, а режим ECO PRO сделает передвижение в пространстве максимально эффективным.

Водитель также может выбрать режимы COMFORT или SPORT, последний предназначен для более динамичного передвижения как по обычным дорогам, так и по скоростным трассам

Система динамического контроля курсовой устойчивости DSC, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, надувные шторки безопасности для первого и второго ряда сидений и крепления ISOFIX для детских кресел гарантируют максимально безопасное нахождение в автомобиле.

Передние и задние светодиодные фары, включая LED противотуманные фары, неослепляющее внутреннее зеркало заднего вида и складывающиеся зеркала заднего вида с электроприводом обеспечат великолепную обзорность при любых условиях.

Эффектный окрас кузова в оттенке металлик, стекла с хромированными рамками и 17-дюймовые легкосплавные диски V-spoke style 618 подчеркнут непревзойденный внешний вид новинки. Интерьер BMW 520i выполнен в лучших традициях баварского бренда и создает непередаваемую атмосферу комфорта и технологичной элегантности.

Обивка салона искусственной кожей Leatherette, автоматический 2-зонный климат-контроль с расширенными функциями, подогрев передних сидений, обогрев рулевого колеса, частичная электрорегулировка передних сидений, а также спортивное кожаное рулевое колесо смогут сделать приятной даже самую дальнюю поездку.

Стереосистема с 6 динамиками, радио BMW Professional с контроллером iDrive, центральный подлокотник на заднем сиденье с подстаканниками и пакет комфортного освещения позволят в полной мере насладиться автомобилем не только водителю, но и пассажирам.

Сервис BMW Teleservices сможет значительно облегчить ежедневную эксплуатацию автомобиля, а также вовремя предупредит о необходимости прохождения технического осмотра и позволит оперативно записаться в наиболее удобный дилерский центр марки. Более того, данная функция выручит в нестандартных дорожных ситуациях и при возникновении затруднений поможет оперативно связаться со службой техпомощи.

Рекомендованные розничные цены на BMW 520i и другие версии BMW 5 серии указаны в таблице ниже: