Дальнобойщики до сих пор бастуют и просят поддержки

Полицейские разложили под дворники грузовиков соответствующие уведомления с требованием покинуть стоянку.

Но дальнобойщики покидать стоянку не собираются.

— пояснил дальнобойщик Михаил Курбатов.

Люди не понимают, зачем нужно менять асфальт, который уложили месяц назад. Помимо этого полицейские требуют предъявить временную регистрацию. Полицейские ссылаются на указ президента, который ввел ограничения в связи с проведением Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу.

Нам реально угрожают статьей 19.3 и статьей о нарушении паспортного режима — нахождение в городе без временной регистрации более трех суток. Сегодня приехали сотрудники полиции с непонятными людьми, и под очередным предлогом пытаются нас выжить со стоянки, но мы уезжать не собираемся, возможно (скорей всего) они будут применять к нам различные силовые методы. Обращаемся ко всем СМИ, кто на протяжении длительного времени помогал нам, освещая наш протест: убедительно просим вас, поддержите нас, если у вас будет такая возможность — приезжайте завтра (8 июня) к нам на протестную стоянку МКАД, для того, чтобы осветить этот произвол,