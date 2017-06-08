Дальнобойщики до сих пор бастуют и просят поддержки
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Дальнобойщики до сих пор бастуют и просят поддержки
Июнь 08 13:35 2017

Полицейские призывают  бастующих дальнобойщиков освободить парковку для грузовых автомобилей на 6 км МКАД.

Стражи порядка объяснили это проведением ремонтных работ. Однако дальнобойщики никуда уезжать не собираются — парковку недавно ремонтировали и там лежит хороший асфальт.

Полицейские разложили под дворники грузовиков соответствующие уведомления с требованием покинуть стоянку.

Но дальнобойщики покидать стоянку не собираются.

Площадка была отремонтирована совсем недавно, положен новый асфальт, заменены бордюрные камни. Председатель объединения перевозчиков России Андрей Бажутин направил запрос в управление федерального дорожного агентства с требованием предоставить документы о запланированных дорожных работах.

— пояснил дальнобойщик Михаил Курбатов.

Люди не понимают, зачем нужно менять асфальт, который уложили месяц назад. Помимо этого полицейские требуют предъявить временную регистрацию. Полицейские ссылаются на указ президента, который ввел ограничения в связи с проведением Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу.

Нам реально угрожают статьей 19.3 и статьей о нарушении паспортного режима — нахождение в городе без временной регистрации более трех суток. Сегодня приехали сотрудники полиции с непонятными людьми, и под очередным предлогом пытаются нас выжить со стоянки, но мы уезжать не собираемся, возможно (скорей всего) они будут применять к нам различные силовые методы. Обращаемся ко всем СМИ, кто на протяжении длительного времени помогал нам, освещая наш протест: убедительно просим вас, поддержите нас, если у вас будет такая возможность — приезжайте завтра (8 июня) к нам на протестную стоянку МКАД, для того, чтобы осветить этот произвол,

— рассказал один из дальнобойщиков.

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AMSRUS
AMSRUS

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