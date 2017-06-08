Дальнобойщики до сих пор бастуют и просят поддержки

Полицейские разложили под дворники грузовиков соответствующие уведомления с требованием покинуть стоянку.
Но дальнобойщики покидать стоянку не собираются.
Площадка была отремонтирована совсем недавно, положен новый асфальт, заменены бордюрные камни. Председатель объединения перевозчиков России Андрей Бажутин направил запрос в управление федерального дорожного агентства с требованием предоставить документы о запланированных дорожных работах.
— пояснил дальнобойщик Михаил Курбатов.
Люди не понимают, зачем нужно менять асфальт, который уложили месяц назад. Помимо этого полицейские требуют предъявить временную регистрацию. Полицейские ссылаются на указ президента, который ввел ограничения в связи с проведением Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу.
Нам реально угрожают статьей 19.3 и статьей о нарушении паспортного режима — нахождение в городе без временной регистрации более трех суток. Сегодня приехали сотрудники полиции с непонятными людьми, и под очередным предлогом пытаются нас выжить со стоянки, но мы уезжать не собираемся, возможно (скорей всего) они будут применять к нам различные силовые методы. Обращаемся ко всем СМИ, кто на протяжении длительного времени помогал нам, освещая наш протест: убедительно просим вас, поддержите нас, если у вас будет такая возможность — приезжайте завтра (8 июня) к нам на протестную стоянку МКАД, для того, чтобы осветить этот произвол,
— рассказал один из дальнобойщиков.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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