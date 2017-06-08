Suzuki привезли новые мотоциклы для России

Suzuki SV650
Одна из новинок Suzuki 2017 года – новая версия легендарного мотоцикла SV650, впервые представленного в 1999 году. Обновлённая модель получила мотор объёмом 650 см3, прочную раму и антиблокировочную систему ABS.
Стоимость SV650 – 549 900 рублей.
Suzuki GSX-S750A
пришёл на замену модели GSR750A. Он оснащён новым мотором объёмом 750 см3, усовершенствованной противопробуксовочной системой, передними радиальными четырёхпоршневыми тормозными суппортами с радиальным креплением и антиблокировочной системой ABS.
Стоимость GSX-S750A – 649 900 рублей.
Suzuki GSX-S1000A
Городской мотоцикл GSX-S1000A оборудован мощным двигателем, заимствованным у GSX-R1000. Модель удобна в повседневном использовании благодаря системе Suzuki Easy Start System, регулируемой передней вилке перевернутого типа, надёжной тормозной системе с радиальными тормозными суппортами BREMBO, фирменной системе ABS и противобуксовочной системе.
Стоимость GSX-S1000A – 799 900 рублей.
Suzuki GSX-S1000FA
обладает такими же характеристиками, как и GSX-S1000A, но дополнен передним обтекателем, обеспечивающим комфорт водителя при длительных поездках.
Стоимость GSX-S1000FA – 899 900 рублей.
Suzuki GSX-R1000A
– спортивный мотоцикл, созданный с применением передовых технологий из MotoGP: новейший двигатель объёмом 999,8 см3, система изменения фаз газораспределения (VVT), специальный модуль управления двигателем (ECM), 10-уровневая противопробуксовочная система и инерциальный измерительный блок системы Suzuki «Motion Track». Мотоцикл получил переднюю вилку Showa BPF, тормозную систему с мощными радиальными суппортами BREMBO и ЖК приборную панель.
Стоимость GSX-R1000A – 1 199 900 рублей.
Suzuki DL650A
является преемником предыдущего поколения V-Strom 650. Удобная посадка и продуманная форма сиденья гарантируют комфорт как при коротких ежедневных поездках, так и в длительных путешествиях. Дизайн нового
V-Strom 650 2017 повторяет V-Strom 1000, так как обладает общими, «фамильными» характеристиками. Как и другие мотоциклы, DL650A оснащён усовершенствованной антиблокировочной системой ABS, системой Suzuki Easy Start System и функцией Low RPM Assist.
Стоимость DL650A – 599 900 рублей.
Suzuki DL650XA
– обновлённая версия DL650A с повышенным внедорожным потенциалом и предустановленной защитой двигателя.
Стоимость DL650XA – 649 900 рублей.
Suzuki DL1000A
V-Strom 1000, представленный в 2002 году, поспособствовал росту популярности категории туристических мотоциклов. Новый DL1000A призван подтвердить лидерство в этой категории. Именно поэтому при создании мотоцикла были использованы новейшие технологические решения. Среди них — мощный двигатель, надёжная ходовая часть, новый пятиосный инерциальный измерительный блок (IMU), направляющий информацию о положении мотоцикла в пространстве в инновационную антиблокировочную и комбинированную тормозную систему (Motion Track Anti-lock & Combined Brake) с радиальными тормозными суппортами, улучшенная противобуксовочная система и многие другие.
Стоимость DL1000A – 829 900 рублей.
Suzuki DL1000XА
– это обновлённая версия DL1000A от компании Suzuki с более высоким внедорожным потенциалом.
Стоимость DL1000XA – 879 900 рублей.
C 2014 года www.amsrus.ru
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