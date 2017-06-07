Всё, конец – не будет больше такой подвески 128

«Сергей, сижу в Berlingo, хохочу и сую пальцы», – Алексей, Пермь. Да, вы уже знаете, о чем идет речь.

Все владельцы Citroën Berlingo и Peugeot Partner этой дыркой пользуются по назначению, куда ж без этого.

«Расскажите, пожалуйста, о будущем гидроактивной подвески Citroën С5», – Даниил, Москва.

Всё, конец, не будет больше такой подвески. Французы надорвались, сейчас существует масса других способов сделать то же самое гораздо дешевле. Причем французы уже на рубеже своего С6 флагмана убедились в том, что, к сожалению, подвеска потихоньку отстает от времени. Можно гораздо интересней отработать все варианты по плавности хода и по управляемости, не имея вот этой большой серьезной паутины проводов под гидравлическую жидкость.

К сожалению, французы были молодцами, когда в 55-м году дебютировал DS19 на гидроактиве. Это был такой космический прорыв! Это было настолько олицетворением будущего. И вот когда мы с вами вспоминаем, например, ГАЗ-21 «Волгу», я говорю, что она была архаичной, что это допотопное, сделанное из единого бревна, вырубленное без единого гвоздя одним топором изделие, то вы пытаетесь как-то оппонировать мне. Я всегда в качестве примера привожу именно DS19. Он на пару лет раньше появился, 55-го года, Волга 57-го года.

Вот наша Волга должна уж, если мы космическая сверхдержава, приблизится хоть в чем-то к Citroën. Она ни в чем не приблизилась. У Citroën тогда, помните, и подвеска гидроактив, и гидроусилитель руля уже был тогда, и коробка автомат, и гамма двигателей, и конечно, футуристический кузов с пластиковой крышей, и возможность приседать и привставать, и отсутствие домкрата, а всего-навсего палка, и умение ехать на трех колесах вместо четырех – фантастика.

Вот это всё потихоньку изжило себя, как это часто бывает у французов. Единожды начав и очень хорошо спев, они не могут донести этот спектакль до конца. В какой-то момент бросают, в том числе по экономическим соображениям. Хочется денег сразу, и ждать, пока вырастет, не получается, поэтому выкапывают зерна и съедают их на корню. И с гидроактивом то же самое. Хотя, конечно, могли это оставить в качестве своей особенности, всерьёз распространив на весь модельный ряд.

Подобного себе позволить не мог никто по сию пору. А ведь гидроактив в его нынешнем поколении 3+ они довели до такого уровня безупречности, когда он уже не представляет из себя абсолютно никакой опасности. Но, к сожалению, французы решили, что им проще зарабатывать, и концерн PSA – это всё-таки и Peugeot, и Citroën. Peugeot до недавнего времени была в совершенно чудовищном загоне. После того, как они разорвали контракт с Pininfarina и решили жить собственным умом, отрабатывать только личный дизайн и облик, как им видится, они создали целую партию уродов.

Peugeot 407 проиграла абсолютно всё, потянула на дно камнем коммерцию и чуть не разорила концерн. Пришлось продаваться китайцам. Китайцы после того, как взяли всего лишь 10%-й пакет, тут же их загнали в угол, поставили на колени и еще, по-моему, надели им ведро с помоями на голову, и теперь правят и глумятся, как хотят.

Поэтому теперь уже французы, утратив свое былое колониальное величие, тихонечко, спокойненько спрашивают у китайцев, что им делать дальше. А китайцы им говорят, гидроактива больше не будет, и те, конечно же, соглашаются.

«Прокомментируйте завоз тысячи таджиков для московских автобусов», – вопрос от Владимира.

Московский автобус – это всегда скотовоз. Там всегда должно быть скотство во что бы то ни стало. И если он по своим пассажирским параметрам теперь уже скотства имеет чуть меньше, то рабочий график, зарплаты и общее существование человека за рулем должно сохранять в себе точно такой процент скотства, чтобы ни один коренной москвич туда ни в коем случае не пошел. Это заслуга и нашего вечного Шмакова, лидера абсолютно независимых профсоюзов и Министерства труда, когда гастарбайтеры готовы на это скотство, а все остальные нет.

Поэтому, конечно же, в нашем скотовозном ритме жизни всегда должно быть место скотству. И бедная тысяча таджиков, которых завезут сюда, будет отрабатывать это скотство, для того чтобы оно, конечно же, осталось незыблемым. Представляете себе: заплатить водителю, с какой стати! Да еще дать ему социальный пакет! Это в нашей-то стране? Да ладно! Да мы завезем лучше вот этих одноразовых, посмотрим, может выживут.

Слушатель. Здравствуйте. Вот такой вопрос: в семье для мелких хозяйственных нужд использовался Getz 2010-го года. Сейчас у него 50 000 пробега. Но дети подросли, и встал выбор: Kia Venga или Škoda Yeti?

С. Асланян. Новые или со вторичного рынка?

Слушатель. Конечно, со вторичного. Рассматриваем варианты 2012-13-го годов.

С. Асланян. А чем вам Venga кажется более выигрышным перед Getz?

Слушатель. Во-первых, мне кажется, она больше.

С. Асланян. Ну, не сильно она больше. Практически то же самое, только она чуть повыше. Поэтому если вы детей, которые перестали помещаться в машине, будете возить в полный рост стоя в багажнике, то да, им будет удобно это делать. А так, по своим пассажирским возможностям она практически равна Getz. Они на одну и ту же тему и сделаны из одного и того же материала, просто чуть-чуть по-разному оформлены.

Слушатель. А Yeti?

С. Асланян. Yeti крупнее, но у него тоже маленький багажник. Откройте, посмотрите, как он организован, там не так много чего поместится. Дети вряд ли выросли настолько, чтобы эта разница в 2-3 сантиметра сыграла роль.

Слушатель. А может быть, какой-то вариант из минивэнов, кроссоверов в районе 600 000?

С. Асланян. Но тогда это совсем уже другой, безымянный вариант. Здесь вы озвучили два названия, а так вы выходите на безбрежный вторичный рынок, там появляетесь с кучкой рублей, 600 000. К вам тут же пираньями набрасываются мошенники всех мастей и предлагают, дергая за рукав, начиная с Chrysler Voyager, который за эти деньги высосет у вас еще столько же в три конца, потому что не едет, не заводится, и лампочками не мигает. И заканчивая любым другим корейцем, который, скорее всего, будет жив, кроме как по кузову, потому что у них металл так себе. Там ржавчинка, тут ржавчинка, через какое-то время вы будете уже босиком по снегу толкать эту машину прямо из салона.

К сожалению, 600 000 – это не те деньги, которые решат вопрос. А Getz ваш хорош тем, что ему еще ездить и ездить. Вы его не изъездили, вам еще на нем лет, наверно, десять кататься. И тогда уже дети просто спокойно у вас его отберут и скажут, а я, пожалуй, буду сдавать на права, это будет моя тренировочная машина.

Слушатель. Спасибо.

С. Асланян. Ну, либо вы уходите в класс совсем больших машин, когда вы понимаете, что дети у вас, объевшиеся гераклеофорбии, будут гораздо крупнее по размеру. Помните Герберта Уэллса? У него на эту тему был как раз очень интересный роман. Дети, которые ели гераклеофорбию, вырастали раза в четыре крупнее, чем любой другой ребенок. Вот им нужна была большая машина.

А большая машина, в вашем случае, скорее всего – не минивэн. Минивэн обманывает своей кубатурой – кажется, что в нем просторно. Вам нужен универсал. Машина низкая, но длинная и с большим багажником. И если вы захотите уже совсем роскошный универсал, в который помещается огромное количество людей и детей, загруженных лопатой, то это либо Škoda Superb любого поколения, либо Opel Vectra Caravan , не распробованная на нашем рынке. Она где-то в районе 600 000 стоит. Кузов у нее тоже не ржавеет, она тоже, скорее всего, достаточно неплохо сохранилась. Мотор 1,8, коробка автомат, 140 лошадей. По размерам салона, там у вас в багажнике дети репетируют танец, а те, кто сидит на втором ряду, закинув ногу на ногу, читают свежие газеты и при этом вам не массируют почки. Вы совершенно нормально едете по любому маршруту.

Вот это будет совершенно другой подход. И за эти деньги вы получите более интересную машину.

Слушатель. Здравствуйте, Audi Q7 5 лет, пробег – 355 000. Сколько еще проживет?

С. Асланян. У вас – долго.

Слушатель. Почему?

С. Асланян. У вас двигатель бензин или дизель?

Слушатель. Дизель 4,2.

С. Асланян. То есть дизель 4,2 – это V-образная восьмёрка, которая начинает по маслу капризничать довольно быстро, а к рубежу где-то в 180-200 000 практически все их перебирают по второму-по третьему разу. У вас она прошла за 300 000, это говорит о том, что вы великолепный хозяин. Чуткий, заботливый, регулярно меняющий масло, при этом умеющий добывать это масло где-то, видимо, у себя, в районе собственного умывальника, потому что оно у вас стерильное, качественное и не контрафактное.

И с таким отношением к технике у вас, конечно, шансов продлить жизнь автомобилю гораздо больше, чем у любого другого среднестатистического владельца.

Слушатель. Тогда еще вопрос: использую обычное масло Castrol. Единственное, что меняю все фильтры, то есть 15 000. Обязательно, все абсолютно. Накрылась турбина.

С. Асланян. Всё-таки да. Скажем ей спасибо, перед тем как похоронить.

Слушатель. Ну, она едет, но едет тупо, видимо, в аварийном режиме. Это вредно или не вредно? Мне надо доехать километров 600.

С. Асланян. Это неправильно, это вредно, учитывая, что машина учитывает наличие турбины, и при этом турбина свою функцию не выполнят. Турбина работает над улучшением смеси образования в двигателе. А здесь получается, что она, скорее, не работает, а саботирует. Турбину желательно поменять, тем более не дожидаясь, пока она заклинит. Она же рано или поздно это сделает.

А бывает, когда она, например, клинит, она начинает выкрашиваться своими обломками по всей топливной магистрали. И ничего хорошего от такого покойника под капотом нет.

Слушатель. Спасибо, Сергей.

С. Асланян. Уникальный пробег, просто фантастический, очень здорово, завидую.

Слушатель. Здравствуйте. Вопрос такой: Volvo S80, 2,4, дизельная, 2005-й год, то есть первого поколения рестайла. Какие болезни ждать, и вообще насколько она живучая?

С. Асланян. А сколько ж она у вас пробежала миллионов километров?

Слушатель. 193 000 пока только пробежала.

С. Асланян. Всего-навсего? Как же ей повезло. Спокойная жизнь. Вы классический Volvo-driver, тот самый?

Слушатель. Начинающий пока еще Volvo-driver.

С. Асланян. Ну, в вас обычно тычут пальцем и говорят «Volvo-driver»? Вам еще фирма «Volvo» на 23-е февраля цветов не присылает?

Слушатель. Пока еще нет.

С. Асланян. Но вы всё-таки олицетворение этого бренда. Они, конечно, пытаются ваш портрет приукрасить, омолодить и вообще замазать и спрятать где-нибудь в чулане. Они объясняют, что владелец Volvo – это такой 19-летний с тремя айфонами, с восемью высшими образованиями спортивный молодой человек, который занимается штангой, плаванием и еще чем-то таким. Но в действительности, конечно, нет. Volvo, тем более вы на дизеле, спокойненько, на S80 – огромный салон, большая красивая машина. Спокойно едете и будете так ездить долго.

А потом мы в газетах прочитаем про вас, что есть такая Volvo, по Москве бегала, по России бегала, в Питер заезжала, в Пермь, во Владивосток, пробежала два миллиона километров. Владельцу 96 лет, ему фирма «Volvo» подарила следующую Volvo для того, чтобы он катался в ближайшие 96 лет, еще такой же пробег, еще два миллиона километров. А эту забрали в музей, потому что утилизировать ее жалко, а так у нее никаких проблем.

Вот это как раз ваш портрет. И тогда вас повесят на стенку в золотую раму. То есть перестанут стыдиться, достанут из чулана и, отряхнув, скажут: да, это наш классический клиент. Хотя, конечно, будут пытаться сделать вид, что вы всю жизнь спортсмен, борец, штангист, шахматист. Для Volvo очень важна еще интеллектуальная составляющая их клиентов. Они постоянно пекутся над тем, что это такой мачо, молодой интеллектуал. Хотя это не так.

Слушатель. Сергей, здравствуйте, Михаил, Самара. Вопрос такой: планирую взять Škoda Octavia, соответственно, уже новую, из салона. Планирую двигатель 1,4 турбо, который 150 лошадей, коробку исключительно механику, шестиступенчатую. DSG у меня уже была, семиступенчатая, даже дважды.

С. Асланян. По гарантии?

Слушатель. Да, оба раза по гарантии. Повезло.

С. Асланян. На каких пробегах это было? Похвастайтесь.

Слушатель. Volkswagen Passat TT был, пробег у него, по-моему, еще сотни не было.

С. Асланян. С какой периодичностью-то вы коробку меняли?

Слушатель. Так, первый раз ее меняли по гарантии. Вру, второй раз ее поменяли не по гарантии. Неправильно поставили гранаты, и просто ее гранату вырубило и разбило коробку.

С. Асланян. А первый раз на каком пробеге это всё произошло?

Слушатель. Где-то тысяч 70-80. Это было начало 15-го, заменили робота. Интересует, как вообще двигатель 1,4 по надежности.

С. Асланян. Такой же, как и DSG. Как попадешь, двигатель одноразовый, не ремонтопригодный. Пока молод, живет хорошо, дышит полной грудью. Как только первые признаки увядания – тут же начинается масложор, и дальше уже с ним ничего не поделаешь, нужно практически в пропорции 1:1на ведро ваших слез ведро моторного масла. Можно этому как-то противостоять, но особо не получится.

Везучие – да, на моторе 1,6, тем более когда есть трассовый пробег, когда прострел между городами, они до рубежа сильно за 150 уходят. Если город, если пробки – то же самое, 70 000 – здравствуй, масложор.

Слушатель. Просто в данный момент у меня Octavia 2008-го года, купленная в 2009-м, A5, лифтинговая, двигатель 1,6, 102 лошади.

С. Асланян. Ну да, простенький. Он был сделан чехами в момент объединения с Австро-Венгрией.

Слушатель. Похожий двигатель у меня был на Golf 4 давным-давно. Вот, сейчас пробег 140, поменял на 120-ти поршневые кольца, 4-й цилиндр начал маслом забрасывать. По двигателю, там либо 1,6 SSR, 110 лошадей, тоже не особо веселый двигатель. Либо есть еще вариант совсем с деньгами поднапрячься, и сейчас вышла модификация 1,8 турбо, полный привод, 180 на шестиступенчатом DSG. Но она 1,5 миллиона стоит.

С. Асланян. Да, но она, конечно, вам свою душу отдаст полностью. Едет она феерично, я на этой штуке катался, мне очень понравилось. Поэтому у вас получается два полярных варианта – либо вы берете себе крылья, либо вы берете себе вот это нечто, которое с механической коробкой, но 1,6. Вы всё-таки сможете на ней ехать, доминировать в потоке не получится, но двигаться осмысленно вам удастся. Радости никакой.

Тут очень сложно – надо возвращаться к механике, или всё-таки пытаться уповать на DSG, на то, что, спаси и сохрани, оно будет работать долго.

Слушатель. Просто мне нравится механика, у меня и сейчас механика, пятиступенчатая, 6-й передачи на трассе иногда не хватает.

С. Асланян. Не хватает. Конечно. 1,8 – молодец, но если у вас стоит теперь уже задача ресурса…

Слушатель. Сейчас у меня пробег 140, моей нынешней машине 7 лет и, соответственно, на машине я тоже планирую ездить не меньше 5 лет. За сотку перевалить – это точно.

С. Асланян. С механикой, вы же понимаете, это будет проще. И простой мотор, и простая коробка, тем более когда каждые 10 000 меняете двигатели, каждые 50 – в коробке масло, то у вас шансов увидеть на одометре приятную цифру сильно за 150-200 гораздо больше, чем если у вас тут турбированная, а там у вас робот DSG. Конечно, вы на механике этого результата достигнете с большей уверенностью.

Слушатель. То есть лучше 1,6, 110 лошадей на механике?

С. Асланян. Поскольку вы не боитесь механики, то вы справитесь с этим. Ко всему прочему, динамика машины зависит в том числе и от передаточных чисел, а не только от количества кубиков под капотом. Поэтому да, вы сможете нормально ехать. У вас не будет вот этой ущербной езды, когда вас все толкают в спину и дышат вам в затылок.

Нынешний 1,6 – это последнее, что у них осталось, на что еще таксисты, например, обращают внимание, потому что они охотно берут именно этот двигатель и ездят на нем долго, зарабатывая и не особо тратясь.