Видео проезда кортежа патриарха Кирилла 72

В Кирове перекрыли улицы ради кортежа патриарха Кирилла.

В сети опубликовали видео кортежа патриарха Кирилла, для проезда которого перекрыли улицу в Кирове.В результате образовалась пробка.

В состав колонны вошли четыре полицейских автомобиля и девять иномарок. Местные СМИ сообщают, что автомобили двигались с большой скоростью по абсолютно пустой дороге.

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