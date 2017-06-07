Видео проезда кортежа патриарха Кирилла
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Видео проезда кортежа патриарха Кирилла
Июнь 07 17:59 2017

В Кирове перекрыли улицы ради кортежа патриарха Кирилла.

В сети опубликовали видео кортежа патриарха Кирилла, для проезда которого перекрыли улицу в Кирове.В результате образовалась пробка.

В состав колонны вошли четыре полицейских автомобиля и девять иномарок. Местные СМИ сообщают, что автомобили двигались с большой скоростью по абсолютно пустой дороге.

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AMSRUS
AMSRUS

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2 комментария

  1. Dmitry Moskalenko
    Июнь 07, 18:18 #1 Dmitry Moskalenko

    В Калининграде пол города обычно перекрывают. Обычное дело. Православные они очень опасные.:)

  2. Vladimir Frolov
    Июнь 07, 18:37 #2 Vladimir Frolov

    Принес святейший в провинцию немного столичной жизни.

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