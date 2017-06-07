Видео проезда кортежа патриарха Кирилла

В сети опубликовали видео кортежа патриарха Кирилла, для проезда которого перекрыли улицу в Кирове.В результате образовалась пробка.
В состав колонны вошли четыре полицейских автомобиля и девять иномарок. Местные СМИ сообщают, что автомобили двигались с большой скоростью по абсолютно пустой дороге.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
В Калининграде пол города обычно перекрывают. Обычное дело. Православные они очень опасные.:)
Принес святейший в провинцию немного столичной жизни.
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