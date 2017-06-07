Представлена особая версия купе и байков BMW 9

BMW объявляет цены на специальную серию Competition моделей.

В мае 2017 официальные дилеры BMW Group Россия, авторизованные одновременно на продажу автомобилей BMW M и двухколесной техники BMW Motorrad, начали принимать заказы на спортивные купе BMW M4 и нейкед-байки BMW S1000R, выполненные в особой модификации Competition. Российским поклонникам бренда будут доступны 23 автомобиля и 7 мотоциклов в ограниченной версии Competition. Стоимость новинок BMW M4 и BMW S1000R составит 6 850 000 и 1 550 000 рублей соответственно.

BMW M4 Competition будет доступен на российском рынке ограниченной серией в 23 автомобиля – 15 в цвете BMW Individual Laguna Seca Blue и еще 8 в солнечном оттенке BMW Individual Speed Yellow. Каждый экземпляр новинки получит не только пакет M Competition Package, но также расширенный набор опционального оборудования и внешнюю отделку M Performance.

Все автомобили серии Competition созданы на базе новых BMW M4 2017 модельного года, отличающихся передними и задними светодиодными фарами, а также коваными колесными дисками в дизайне Style 666 и черном цвете. Впечатляющие динамические характеристики BMW M4 достигаются благодаря мощному 6-цилиндровому рядному бензиновому двигателю с турбонаддувом M TwinPower Turbo и облегченному с применением технологий из мира автоспорта кузову.

Пакет оснащения M Competition Package не только позволяет увеличить мощность купе BMW M4 до 450 л.с. (разгон с 0 до 100 км/ч сокращается на 0,1 с – до 4,0 с ровно), но также улучшает ходовые характеристики автомобиля не только в пределах гоночного трека, но и на дорогах общего пользования. Адаптивная подвеска М с новыми пружинами, амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости и активный дифференциал М, входящие в данный пакет, получили особые еще более спортивные настройки и позволяют полностью реализовать динамический потенциал автомобиля.

В интерьере нового BMW M4 Competition центральная консоль и все элементы управления направлены на водителя и позволяют совершать любые действия за считанные секунды даже во время динамичной поездки. Спортивные сиденья М, облегченные и более приспособленные к экстремальным перегрузкам в поворотах, чем оригинальные, а также полная отделка кожей Merino дополняют салон новинки. Аудиосистема Harman Kardon, адаптивные светодиодные фары с системой управления дальним светом, система кругового обзора с камерой заднего вида, комфортный доступ и подогрев передних сидений облегчают повседневную эксплуатацию купе и позволяют получать удовольствие даже от поездок по перегруженному мегаполису.

Набор карбоновых аксессуаров M Performance, состоящий из переднего сплиттера, обтекателей боковых зеркал, накладок порогов, заднего диффузора и спойлера, а также декоративной крышки двигателя, улучшает аэродинамические показатели новинки и делает ее образ бескомпромиссно спортивным.

Особую версию мотоциклов BMW S1000R Competition можно узнать по уникальной для данных мотоциклов окраске – ярко-синему цвету BMW Individual Laguna Seca Blue или желтому BMW Individual Speed Yellow – повторяющей палитру одноименной серии BMW M4.

BMW S1000R в исполнении Competition оснащается набором карбоновых деталей и аксессуаров HP Carbon – верхней и нижней облицовками бензобака, передним и задним крылом, ветровым щитком, а также кожухом цепи. Кованые колесные диски HP и подножки водителя HP позволяют уменьшить вес мотоцикла и улучшить его поведение в предельных режимах во время заездов на гоночном треке. Рычаги тормоза и сцепления HP, защищенные спереди гардами HP, позволяют управлять мотоциклом еще более активно и точно.

Динамические характеристики новинки остались без изменений. BMW S1000R приводится в движение рядным четырехцилиндровым двигателем от супербайка BMW S1000RR, развивающим 165 л.с. в спецификации 2017 модельного года. Уже в базовой комплектации мотоцикл оснащается титановым глушителем HP, обеспечивающим более низкий и мощный звук выхлопа, а также квикшифтером Pro HP, позволяющим мгновенно переключать передачи, не используя сцепление.