Nissan Terrano попал под отзыв 21

У российских Nissan Terrano обнаружили бракованные рули.

Российское представительство компании Nissan отзывает в России 976 экземпляров модели Terrano, выпущенных в период с марта по ноябрь прошлого года. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

На некоторых транспортных средствах с начальным уровнем комплектации могли быть установлены рулевые колеса некорректной спецификации. В связи с чем существует вероятность некорректной стыковки рулевого колеса с подрулевым переключателем рулевой колонки,

— уведомляется в сообщении.

Подчеркивается, что из-за данной неполадки может произойти повреждение проводки автомобиля, вследствие чего активируется сигнал неисправности подушки безопасности.

На автомобилях подлежащих отзывной кампании будет проведена замена рулевого колеса и, при необходимости, подрулевого переключателя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев у официльных дилеров.

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