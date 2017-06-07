Lexus выступил партнером Площади Сити 9

Lexus объявляет о сотрудничестве с «Москва-Сити».

Бренд Lexus выступает эксклюзивным автомобильным партнером первого летнего сезона нового городского пространства –­ Площадь Сити. 8 июня в честь открытия Площади Сити новозеландская инди-поп певица Kimbra впервые даст сольный концерт в России. Вход на концерт бесплатный, по предварительной регистрации на сайте проекта www.square.citymoscow.ru .

Площадь Сити – это самая большая зона отдыха под открытым небом в ММДЦ «Москва-Сити», расположенная между башней «Эволюция» и мостом «Багратион». Пространство представляет собой двухуровневый амфитеатр с видом на Москву-реку. Все лето резиденты и гости «Москва-Сити» будут слушать актуальную музыку, смотреть кинопремьеры от онлайн-сервиса Amediateka, смогут познакомиться с историями успеха, запустить стартап и даже найти инвестора. На Площади Сити гостей ждут дискуссионные, образовательные программы, бизнес-форумы и арт-проекты – в настоящий момент заканчивается работа над VR-проектом известного режиссера Максима Диденко. Для участия в проекте бренд Lexus предоставил новое роскошное флагманское купе Lexus LC 500.

Сотрудничество с пространством Площадь Сити позволит познакомить ее гостей не только с новым автомобилем, но и с уникальным многофункциональным пространством Lexus Dome, расположенным также на территории «Москва-Сити» в комплексе «ОКО». Также в рамках партнерства бренд представит несколько проектов, связанных с искусством, кино и музыкой.

Нам очень приятно, что бренд Lexus был выбран в качестве партнера нового «места силы», создаваемого в самом центре деловой активности города – в «Москва-Сити». Уверены, что наша совместная работа с коллегами из Площади Сити позволит предложить гостям новый уровень впечатлений на стыке искусства и технологий. Такое сочетание очень близко и философии Lexus, и каждому нашему автомобилю,

– отметил управляющий директор по продажам и маркетингу, послепродажному обслуживанию и развитию бренда Лексус в России Джон Томсон.

Узнать подробнее о мероприятиях, познакомиться со схемой проезда на Площадь Сити можно на сайте: www.square.citymoscow.ru