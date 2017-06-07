LADA Vesta станет битопливной 37

«АвтоВАЗ» запустил в производство газовую Lada Vesta.

Группа «АВТОВАЗ» приступила к производству двухтопливной версии LADA Vesta CNG. Впервые в истории бренда к дилерам поступит автомобиль с серийной газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа. LADA Vesta CNG может использовать в качестве топлива как бензин, так и метан. Метан является безопасным, экологичным и недорогим видом топлива. Его использование увеличивает ресурс мотора и снижает затраты на горючее более чем в 3 раза.

При разработке LADA Vesta CNG особое внимание уделялось безопасности. Современный металлокомпозитный газовый баллон снабжен встроенным предохранителем и скоростным клапаном, исключающими возможность разрыва баллона, а также неконтролируемый выход газа при повреждении газовой магистрали. Баллон емкостью 90 л, рассчитанный на 18 кубометров газа, расположен в багажнике автомобиля позади спинки заднего дивана.

Полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1000 километров без дозаправки. В случае, когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин. Также возможна принудительная смена используемого топлива при помощи переключателя газ/бензин.

Первые автомобили LADA Vesta CNG, произведенные в мае, в ближайшее время поступят для тестирования к потенциальным корпоративным клиентам. О поступлении автомобиля в дилерскую сеть LADA будет сообщено дополнительно.