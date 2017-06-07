KIA представляет новый городской кроссовер 105

Новая модель KIA получит название Stonic.

Источником вдохновения при создании KIA Stonic служили более крупные кроссоверы KIA. Название Stonic сложилось из сочетания двух слов – Speedy («быстрый») и Tonic

(«тоника» — основной звук музыкального лада). Такое название подчеркивает, что автомобиль имеет динамичный, проворный характер и при этом приносит что-то новое и свежее в сегмент B-SUV.

Ниспадающая линия крыши и оригинальный дизайн рейлингов на крыше придают

городскому кроссоверу спортивный облик. Уникальная световая композиция,

формируемая задними фонарями, усиливает футуристичный вид автомобиля.

В дизайне экстерьера сочетаются острые горизонтальные линии и более плавные

рельефные поверхности.

Интерьер был разработан европейским дизайн-центром KIA. В салоне находят свое

продолжение штрихи, формирующие экстерьер автомобиля: здесь царят прямые линии,

плавные поверхности и геометрические формы. Продуманная компоновка салона обеспечивает максимально возможный простор для водителя и пассажиров. Современная мультимедийная система с большим сенсорным экраном, который как бы «парит» над центральной консолью, позволяет легко и удобно пользоваться как многочисленными функциями автомобиля, так и подключенным смартфоном.

KIA Stonic разработан специально для рынков Западной Европы, где он поступит в

продажу во второй половине 2017 года. Планов по выводу данной модели на российский

рынок у KIA Motors нет. Компания рассматривает возможность выпустить глобальную модель в сегменте B-SUV для других стран в будущем.