Первые Mercedes сойдут с конвейера в Подмосковье в 2019 году 31

Строящийся завод Mercedes в московской области начнет работу в 2019 году.

Первые автомобили с нового подмосковного завода Mercedes сойдут с конвейера в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщил президенту Владимиру Путину губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Они выходят летом на площадку в индустриальном парке «Есипово». Это недалеко от города Химки, между Химками и Солнечногорском. В первом полугодии 2019 года Mercedes планирует выпустить первые машины: четыре модели сейчас намечены, поэтому очень надеемся, что эта программа будет реализована,

— рассказал глава области.

Он добавил, что специально для предприятия в регионе адаптируют программу обучения профессионального училища.

Потому что ребята должны быть на «ты» с робототехникой, и думаю, что здесь тоже будет все на должном уровне,

— прокомментировал губернатор.

Ранее сообщалось, что строительство завода обойдется концерну в 300 млн евро. Компания рассчитывает изготавливать примерно 25 000 автомобилей ежегодно.

Источник