На российском рынке появился новый Renault Koleos 124

В России стартовали продажи нового Renault Koleos.

В России для нового Renault Koleos будут доступны два бензиновых – 2.0 л (144 л.с.) и 2.5 л (171 л.с.), а также 2,0-литровый турбодизельный двигатель мощностью 177 л.с., который будет доступен для заказа с сентября 2017 года. Все версии нового Renault Koleos для российского рынка оснащаются системой полного привода All Mode 4×4-i и новыми вариаторами CVT X-Tronic. Для новой модели предлагаются полностью светодиодные головные огни Pure Vision и светодиодные задние огни с технологией Edge Light, а также восемь цветов кузова и 18-дюймовые колесные диски.

В салоне передние сиденья оборудованы электрорегулировкой по нескольким направлениям, подогревом и вентиляцией. Новинка также получила большое багажное отделение объемом до 1690 л, а также изобилие решений для хранения вещей в салоне. Чтобы открыть заднюю дверь достаточно просто провести ногой под бампером, что упрощает пользование багажником. Также Renault Koleos оснащен широким набором актуальных в России «теплых» опций: это подогрев рулевого колеса, лобового стекла, зеркал, передних и задних сидений и система дистанционного запуска двигателя Renault Start.

Кроме систем активной безопасности (ABS, ESP, Hill Start Assist и т.д.), новый «паркетник» от Renault располагает разнообразными электронными помощниками облегчающими жизнь водителя. В их числе: система контроля за полосой движения, система контроля слепых зон, система автоматического переключения режима головной оптики, ассистент автоматической парковки Easy Park Assist.

Клиренс нового кроссовера равняется 210 мм. Габаритные размеры автомобиля составляют 4672 x 1843 мм при колесной базе – 2705 мм. Renault Koleos будет доступен для покупателей уже в июле по цене от 1 млн 699 тыс. рублей.

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