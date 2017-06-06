Mitsubishi Pajero Sport популярен 49

Спрос на Mitsubishi Pajero Sport превзошел ожидания компании.

С момента запуска дизельной модификации Mitsubishi Pajero Sport, за период апрель-май 2017 года, было заключено более 1 000 клиентских контрактов. По итогам продаж в апреле и мае 2017 года было реализовано 380 автомобилей.За все время официальных продаж, с 1998 по настоящее время на территории России было продано более 69 000 автомобилей Mitsubishi Pajero Sport всех поколений, при этом 85% продаж составила дизельная версия.

Высокий спрос на Mitsubishi Pajero Sport в первую очередь мы связываем с рамной конструкцией, уникальным полным приводом Super Select и великолепным техническим сочетанием дизельного двигателя и специально разработанной для данной модели 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Конкурентная ценовая политика бренда позволяет покупателям оценить достойный набор опций в сравнении с конкурентами,

— заявил Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус».