Mitsubishi Pajero Sport популярен
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Mitsubishi Pajero Sport популярен
Июнь 06 15:57 2017

Спрос на Mitsubishi Pajero Sport превзошел ожидания компании.

С момента запуска дизельной модификации Mitsubishi Pajero Sport, за период апрель-май 2017 года, было заключено более 1 000 клиентских контрактов. По итогам продаж в апреле и мае 2017 года было реализовано 380 автомобилей.За все время официальных продаж, с 1998 по настоящее время на территории России было продано более 69 000 автомобилей Mitsubishi Pajero Sport всех поколений, при этом 85% продаж составила дизельная версия.Mitsubishi Pajero Sport 2016

Высокий спрос на Mitsubishi Pajero Sport в первую очередь мы связываем с рамной конструкцией, уникальным полным приводом Super Select и великолепным техническим сочетанием дизельного двигателя и специально разработанной для данной модели 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Конкурентная ценовая политика бренда позволяет покупателям оценить достойный набор опций в сравнении с конкурентами,

— заявил Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус».Mitsubishi Pajero Sport 2016

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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