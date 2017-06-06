Как ты вообще тут оказалась!?
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Как ты вообще тут оказалась!?
Июнь 06 14:35 2017

На Тверской водитель сбил на тротуаре девушку, протаранил дом и наорал на потерпевшую.

В Москве на Тверской улице водитель Kia, двигаясь задним ходом, сбил 21-летнюю девушку и врезался в здание. Очевидцы события сообщают в соцсетях, что после наезда автомобилист громко бранил тяжелораненого пешехода.

ДТП на Тверской 2 июня 2017

Фото: vk.com/wall17577273_5872

ЧП произошло 2 июня около 20.00 у дома №6.

В этот момент подошли мы и наблюдали такую картину: молодая девушка лежит на земле не в состоянии пошевелиться, на лице Кати (так зовут пострадавшую) кровь и от шока она даже не может говорить. Вместо того чтобы успокаивать девушку, проявлять соучастие и вызывать «скорую», мужчина (на вид 35 лет) кричит, психует, хлопает дверью своей машины и ругается на пострадавшую девушку со словами: как ты вообще тут оказалась! Как оказалась?

— рассказала очевидец ДТП.

ДТП на Тверской 2 июня 2017

Фото: vk.com/wall17577273_5872

По факту ДТП уголовное дело до сих пор не возбуждено — полиция проводит проверку. Родственники пострадавшей просят откликнуться очевидцев аварии.

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автохамбыдлоДТПМоскваТверскаяцентр Москвы
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AMSRUS
AMSRUS

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