Как ты вообще тут оказалась!? 10

На Тверской водитель сбил на тротуаре девушку, протаранил дом и наорал на потерпевшую.

В Москве на Тверской улице водитель Kia, двигаясь задним ходом, сбил 21-летнюю девушку и врезался в здание. Очевидцы события сообщают в соцсетях, что после наезда автомобилист громко бранил тяжелораненого пешехода.

ЧП произошло 2 июня около 20.00 у дома №6.

В этот момент подошли мы и наблюдали такую картину: молодая девушка лежит на земле не в состоянии пошевелиться, на лице Кати (так зовут пострадавшую) кровь и от шока она даже не может говорить. Вместо того чтобы успокаивать девушку, проявлять соучастие и вызывать «скорую», мужчина (на вид 35 лет) кричит, психует, хлопает дверью своей машины и ругается на пострадавшую девушку со словами: как ты вообще тут оказалась! Как оказалась? — рассказала очевидец ДТП.

По факту ДТП уголовное дело до сих пор не возбуждено — полиция проводит проверку. Родственники пострадавшей просят откликнуться очевидцев аварии.

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