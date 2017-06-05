Volkswagen Golf уходит с российского рынка 195

Европейский бестселлер Volkswagen Golf оказался не востребован в России.

В ближайшее время на территории РФ будут прекращены продажи Volkswagen Golf. Поставки остановлены с прошлого года, не так давно модель убрали с российского сайта марки, а запасы дилеров подходят к концу. При этом прекращение поставок совпало с выходом обновленного Volkswagen Golf, который уже продается в Европе.

Представители компании Volkswagen объясняют прекращение поставок тем, что модель пользуется низким спросом у покупателей. Это объясняется отсутствием российской сборки, что обуславливает высокие цены. И все-таки в компании заверили, что Golf обязательно вернется на российский рынок. Однако когда продажи будут возобновлены, не сообщили. Предположительно это произойдет не раньше следующего года. Пока же Volkswagen в классе C+ на российском рынке будет представлен только седаном Jetta нижегородской сборки, стоимость которого стартует от 949 тысяч рублей.

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