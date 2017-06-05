Volkswagen Golf уходит с российского рынка
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Volkswagen Golf уходит с российского рынка
Июнь 05 19:58 2017

Европейский бестселлер Volkswagen Golf оказался не востребован в России.

В ближайшее время на территории РФ будут прекращены продажи Volkswagen Golf. Поставки остановлены с прошлого года, не так давно модель убрали с российского сайта марки, а запасы дилеров подходят к концу. При этом прекращение поставок совпало с выходом обновленного Volkswagen Golf, который уже продается в Европе.Volkswagen Golf 7

Представители компании Volkswagen объясняют прекращение поставок тем, что модель пользуется низким спросом у покупателей. Это объясняется отсутствием российской сборки, что обуславливает высокие цены. И все-таки в компании заверили, что Golf обязательно вернется на российский рынок. Однако когда продажи будут возобновлены, не сообщили. Предположительно это произойдет не раньше следующего года. Пока же Volkswagen в классе C+ на российском рынке будет представлен только седаном Jetta нижегородской сборки, стоимость которого стартует от 949 тысяч рублей.

Volkswagen Golf 8

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VolkswagenVolkswagen Golfпрекращение продажхэтчбек
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AMSRUS
AMSRUS

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7 комментариев

  1. михаил отрешко
    Июнь 05, 20:26 #1 михаил отрешко

    Жаль, но ни чего не поделать. У нас все хотят дешёвые кроссоверы, а не дорогие хэтчбэки.

  2. Ion Rusu
    Июнь 05, 20:37 #2 Ion Rusu

    Дорогой уж очень хэтчбек

  3. Alexey Balashov
    Июнь 05, 20:53 #3 Alexey Balashov

    Еще одно подтверждение тому, что кризиса нет. :)))

  4. Андрей Межевов
    Июнь 05, 21:16 #4 Андрей Межевов

    Дорого, и не по нашим дорогам. Опять же гольфы прежних комплектаций были найдежны и не прихотливы вТ.О что нельзя сказать про нынешние модели .

  5. Konstantin Elsenbach
    Июнь 05, 21:36 #5 Konstantin Elsenbach

    Солярис не хуже — раз. Качество сборки VW — не лучше. Это 2. Бабки европейцы в евро хотят получать, и за него продают свои поделки -три. Вопрос: если вы ребята хотите у нас продавать своё, вы готовы подвинуться в цене? Они говорят: «нет». А тут наше вежливое: «тогда, пока!». И тут ни при чем качество, понты и т.д., а просто: хотим жрать — дай нам жрать и отпуск в Японию на пенсии. А вот хуй!

  6. Artem Mal'tsev
    Июнь 05, 21:45 #6 Artem Mal'tsev

    Потребитель абсолютно справедливо смотрит в сторону более дешёвых одноклассников из Кореи, причём сопоставимых по качеству. А когда на гольф класс как ценник как на кроссовер, так и вообще смысл его (гольф) брать отпадает…

  7. Dmytry Lukin
    Июнь 05, 21:48 #7 Dmytry Lukin

    Ну да КИЛ или Хундай — или ещё че…. мельчает народ … : «… надо жить километрами, а не квадратными метрами…» пел Юрий Кукин …

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