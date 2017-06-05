В следующем году «АвтоВАЗ» презентует три новых модели 76

АвтоВАЗ запланировал обновить модельный ряд в 2018 году.

ПАО «АвтоВАЗ» в 2018 году планирует представить три новых и обновленных модели, сообщил глава компании Николя Мор в субботу в рамках ПМЭФ-2017.

Все модели, представленные на Московском международном автосалоне в 2016 году, кроме X-code, могут быть запущены в производство в разумные сроки. В 2018 году планируется три модели — как новых, так и обновленных,

— заявил он.

Мор напомнил, что летом будут представлены модели Vesta в кузове универсал и ее внедорожная версия Cross, которые появятся на рынке осенью текущего года. Затем, по его словам, планируется реализовать проекты по следующим поколениям модели 4×4 и модели Granta.

Также топ-менеджер отметил, что в настоящее время идут переговоры с французской Renault о запуске в производство классической АКПП.

Пока никакого решения нет, но было бы неплохо реализовать производство чисто автоматических трансмиссий в ближайшие годы. Сейчас мы обсуждаем, какого типа могут быть эти трансмиссии, какие могут быть объемы производства,

— прокомментировал глава «АвтоВАЗ».

Напомним, что ранее на тольяттинском автозаводе выпускали автомобили Lada Granta, оснащенные автоматической коробкой Jatco, однако позднее их производство было свернуто.

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