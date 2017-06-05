Третий пошел! Испытываем на прочность Kia Picanto 2017 7

На днях в России стартовали продажи третьего поколения субкомпактной модели Kia Picanto. Испытав его в условиях современного мегаполиса, мы раскрываем все секреты и особенности этого малыша.

Не для кого не секрет, что А-сегмент в России за последние годы изрядно поредел. Сказывается отсутствие стабильного спроса и, естественно, кризисные факторы в экономике также вынудили многих производителей отказаться от поставок компактных городских автомобилей в нашу страну. В нише, где выбор делается не разумом и трезвым расчетом, а душой и эмоциями, остались лишь самые стойкие и KIA. Вполне естественно, если учесть, что на второе поколение Picanto пришлось целых 30% продаж всего российского компактного сегмента. И здесь появление третьего поколения было буквально предрешено – при этом дизайнеры и конструкторы сделали все возможное, чтобы его появление не прошло незамеченным.

Честно говоря, при росте в 190 сантиметров я опасаюсь маленьких городских автомобильчиков. Просто потому, что автоматически делаю их трехместными, садясь в водительское кресло. Поэтому, оказавшись в компании автомобильных журналистов разных мастей, решил оценивать степень удобства и простора салона с их собирательной точки зрения, выбрав за точку отсчета среднестатистического журналиста, ростом 170 сантиметров. Но до самой поездки мы еще доберемся, а пока – обо всем по-порядку.

Второе поколение Kia Picanto было неброским и относительно обычным. Да, по сравнению с первым став более привлекательным и необычным, но при этом оставшись скромнягой в череде конкурентов вроде того же Smart. Однако третье поколение решило отыграться сразу за всех своих предшественников и предстало перед нами как победитель в соревнованиях по кунг-фу в легком весе. Слегка отставив ногу в сторону, приняв вызывающую позу и слегка сощурив глаза – «ну что, попробуй сказать, что во мне что-то не так!».

Фирменный дизайн решетки радиатора «Улыбка тигра» подчинил себе всю концепцию нового Picanto. Массивный передний бампер с воздухозаборниками по бокам из-за укороченного на 25 миллиметров переднего свеса смотрится монолитом и придает автомобилю визуальной устойчивости, а увеличенная головная оптика, нахально отрубающая значительные куски капота и передних крыльев, с подчеркнуто строгим взором линз из-под хромированных «ресниц» внушает уверенность в серьезных намерениях компакта вынести все тяготы и невзгоды российской действительности. Обилие рубленных линий на капоте, колесных арках и вдоль кузова невольно навевает мысли о дерзком характере модели. Задние фонари в тон общему образу модели сделали еще более выразительными и рельефными.

Колесная база увеличилась на 15 миллиметров, однако общая длина осталась неизменной – 3 595 миллиметров. Но автомобиль визуально смотрится длиннее предшественника за счет увеличенного на 10 мм заднего свеса и использования одного из основных дизайнерских мотивов KIA – широкой задней стойки крыши.

Одна из фишек Kia Picanto третьего поколения – 11 вариантов цветов кузова, среди которых – 6 новых, ярких, выделяющих автомобиль в сером городском потоке — «Lime Light» (зеленый), «Shiny Red» (красный) , «Aurora Black» (черный перламутр), «Pop Orange» (оранжевый), «Sparkling Silver» (серебряный) и «Celestial Blue» (синий). При этом, следуя своей традиции, за выбор цвета Kia с покупателя доплаты не берет.

И есть у нового Kia Picanto в запасе Джокер – это специальная версия GT Line. Максимальная комплектация, в которой облик автомобиля оживляется красными, серебряными и черными акцентами на решетке радиатора, боковых воздухозаборниках, порогах и заднем бампере. KIA Picanto GT Line также отличается хромированными сдвоенными наконечниками выхлопной трубы. Спортивные элементы отделки использованы и в интерьере.

Над интерьером также проведена серьезная работа. Даже в минимальных комплектациях нет ощущения бедности и отсутствия желания производителя сделать тебе хорошо. Третье поколение представлено только в 5-ти дверной версии (трехдверка в принципе снята с производства). Соответственно, простора для четверых пассажиров среднего роста вполне достаточно. В основном, благодаря тому, что производитель оптимизировал компоновку моторного отсека, освободив дополнительное место в салоне.

Интерьер KIA Picanto GT Line отличается красными элементами отделки сидений, а также красной прострочкой на рулевом колесе и рукоятке коробки переключения передач.

Что до багажника, то его объем увеличился на 55 литров (до 255 л.), при этом при сложенных задних сидениях (они умеют складываться в ровный пол с багажным отсеком, пол которого поднимается выше), объем увеличивается до 1010 литров.

Визуально (да и на ощупь) интерьер выглядит крайне достойно. Весьма качественные материалы отделки, интересные дизайнерские решения (вроде вертикальных овалов вентиляции и полосы матового хрома, рассекающей приборную панель) создают ощущение того, что создателям было совершенно не все равно, что подумают о них потенциальные клиенты. Весь дьявол нового Kia Picanto кроется именно в этих мелочах – блок климат-контроля с виду простой, но две «педальки» под регуляторами температуры и скорости работы вентилятора неожиданно вызывают улыбку и чувство, что кто-то вдруг решил позаботиться о твоих эстетических эмоциях.

Модный нынче дисплей, торчащий из центральной консоли, встречающийся у многих европейских премиум (и не очень) брендов, и тут нашел свое место, причем в различных вариациях – это может быть и небольшой цифровой дисплей аудиосистемы, а может – и 7” дисплей, на который выводится камера заднего вида с динамической разметкой, трехмерную навигацию, поддерживает системы Apple CarPlay и Android Auto.

В линейке двигателей ситуация осталась практически неизменной – на выбор предоставляются два бензиновых малолитражных силовых агрегата семейства Kappa – 1.0 литра (67 л/с) и 1.2 литра (84 л/с). Литровый двигатель агрегатируется с 5-ступенчатой МКПП, а более популярный в России 1.2 литра – с четырехступенчатой АКПП.

Вопросам безопасности в новом Picanto также уделено немало внимания. В конструкции кузова вдвое увеличилось количество сверхвысокопрочной стали, а статическая жесткость на кручение улучшилась на 32%. Ко всему этому добавился целый набор технологий активной безопасности. 6 подушек безопасности, система стабилизации ESC, к которой добавилась система динамического управления шасси VSM, система поддержания стабильности на прямой SLS и система компенсации падения эффективности тормозов FBC. Естественно, будучи в тренде последних веяний законодательства, новый Kia Picanto оснащен системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

Ну и, наконец, как же он ведет себя в движении? Проехав на новом Picanto около 500 километров по разнообразным уголкам Москвы (городские пробки, узкие дворы, дороги с крайне малым количеством асфальта и скоростной участок платной трассы), стоит сказать, что как городской автомобиль, Picanto крайне хорош. Он довольно понятно управляется, быстро откликаясь на повороты руля, цепко держится за дорогу, до последнего не сползая с намеченной траектории (а мы честно старались вызвать звуки, присущие боковому скольжению), благодаря клиренсу в 16 сантиметров ему не страшно большинство бордюров или поребриков, а достаточно качественная шумоизоляция дает возможность комфортно общаться в салоне даже на достаточно высокой скорости. При этом, стоит отметить куда более высокое качество звука штатной аудиосистемы, которая в предыдущем поколении вызывала немало вопросов.

Про динамику много говорить не очень хочется, потому как ждать от городского автомобиля с мощностью двигателя в 84 «лошади» спортивного азарта совсем не стоит, но если не требовать от него реактивного разгона, то скорости 130 и 150 километров в час для этого малыша совсем не страшны. Он не стремится прыгать из стороны в сторону, не начинает гудеть и свистеть всеми выступающими частями, а просто едет в нужном направлении. Что до расхода топлива – скажу честно, после всех тех испытаний, которые выпали на долю нового Picanto, меньше всего хотелось смотреть на эти цифры. Но наш 1.2 литровый, 84-х сильный, о четырехступенчатом автомате с тремя большими дядьками на борту, Picanto, смог вытянуть 6.5 литров на сотню при паспортных «идеальных» 5.4 литрах. Кстати, паспортный разгон до «сотни» у него 13.7 секунд.

Как итог можно сказать следующее. Третье поколение Kia Picanto стало намного интереснее и заметнее. Конечно, это автомобиль больше дамский (хотя по пути я видел Picanto предыдущего поколения с дядечкой лет 40 в костюме за рулем), но от этого он не теряет своей привлекательности. Учитывая тот факт, что данные автомобили обычно выбираются по следующему алгоритму – приезжает владелец Mercedes GL, BMW7 или им подобных автомобилей на ТО вместе с женой или подругой, и пока он решает свои вопросы, она вдруг видит перед собой это компактное чудо и дальше уже дело техники и женского обаяния. Со 2 июня (дата начала продаж третьего поколения Picanto в России) данная участь постигнет и владельцев седанов и внедорожников Kia. Ибо внимание новый компакт привлекает несомненно. А если в шоу-руме окажется версия GT-Line… В общем, Picanto займет достойную нишу в своем сегменте и как знать, возможно, 30% превратятся через год-другой во все 50.

Комплектации и цены:

Автомобиль будет доступен в пяти комплектациях — Classic, Comfort, Luxe, Prestige и GT Line. Цена на новинку стартует с отметки 549 900 рублей, а максимальная GT Line будет стоить 869 900 рублей. Производится третье поколение Kia Picanto на мощностях компании «Автотор» в Калининграде.