Почему ржавеет Крета, зачем Академик взял кредит на 8 лямов и другие вопросы

(Дисклэймер: Мои ответы это сугубо мое мнение, основанное на моем опыте, не претендующее на 100% истину)
В — Если у тебя не так много бабла и нет технического бэкграунда, а тачку хочется — какую брать?
О — ни в коем случае не премиум-класс, и уж тем более не некро-премиум
В — Спасибо за ответ; к сожалению, он не открыл ничего не нового и ни капли не поспособствовал моему погружению в тему.
Я открываю интернет и вижу тысячи моделей машин, которые один бог знает чем различаются. Так какую же все-таки брать?
О — Вы задаете вопрос доктору — какую таблетку выпить? Он вам отвечает — только не просроченную и не в больших количествах.
Вы спрашиваете, но какую точно, в аптеке столько таблеток.
Вот и я как тот доктор, не могу вам сказать, пока не узнаю, чем вы болеете.
Или еще лучше, пока не протянете рецепт, в котором будет указано лекарство, а я смогу вам подобрать более доступные по цене, но схожие по принципу действия, таблетки.
В — А можно было просто ответить Тойоту или Хонду. И ответ хороший, и 2 абзаца писать не пришлось бы.
О — ну если продолжить врачебную тему, это звучало бы как — ну возьмите активированный уголь или аскорбинку.
В — Почему ржавеют новые Хёндай Креты с оцинкованным кузовом?
О — да, в основном рыжики стали появляться на пятой двери.
Мое мнение, что проблема именно с металлом. Считаю так, потому что по сообщениям от владельцев, после повторного окраса, проблема не исчезает.
В — Автомат или механика? Я предубежден, что автомат — это лишние детали, которые лишне ломаются и не дают ощущения управляемости в сложных ситуациях. Что на обгоне или подъеме в сложную горку надо ручками клацать передачи. Не прав?
О — вы опоздали с этим вопросом лет на 20. Сейчас уже давно никто не ведет такие споры.
Это похоже на спор что лучше — писать пером или шариковой ручкой. Ездить на автомате значительно удобнее, особенно в мегаполисах с их пробками.
В — Насколько плоха идея покупки поддержаного авто в автосалоне? нормально ли они подходят к вопросу или могут нагнуть похлеще перекупов?
О — Салон салону рознь. Официальные дилеры хороши тем что вас там никто не будет водить за нос мошенническими схемами, но и у них автомобили надо проверять — входной контроль не всегда работает хорошо.
В серые лучше не соваться. Потеря времени (если вы разбираетесь), денег (если не понимаете как проверить авто)
В — здравствуйте, есть ли шанс избавится от прокуренного запаха в трехлетней машине? а то по цене мне нравится, но воняет песец.
О — Если именно воняет, то лучше поискать другую машину. Если уже купили, то сделайте полную химчистку салона, купите нейтрализатор запаха
В — Зачем покупать б/у? Вы сами лично за новьё или б/у?
О — чтобы не переплачивать лишнего. Как только автомобиль выезжает за пределы официального дилера он становится БУ и теряет не менее 10% стоимости. Я за БУ. Новые выгодно покупать в случае кредита, лизинга, либо при экстремальной любви к новому
В — Что думаешь об Академеге? Как тебе его поступок купить РР за 8 лямов в кредит?
О — трудолюбивый парень. Вылез из самого низа в топы ю-туба. Полагаю он может себе позволить такой кредит не сильно из-за этого напрягаясь.
В — так меня что и удивило, что ему пришлось там чето с Тинькоф банком мутить чтобы ему этот кредит одобрили. обычно ведь если с баблом окей, и так без проблем дают.
О — это коллаборация с Тинькофф. Каждая из сторон получает свои дивиденды.
В — ясно) со стороны выглядело как «чуваку со скрипом дали неподъемный кредит, но на что не пойдешь ради обладания люксовой тачкой».)
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