Почему ржавеет Крета, зачем Академик взял кредит на 8 лямов и другие вопросы 49

Поступило предложение, опубликовать наиболее интересные вопросы-ответы которые задавали на фуршете у Темы.

Давайте попробуем. Итак, краткий дайджест вопросов-ответов из апрельского и майского фуршетов.

(Дисклэймер: Мои ответы это сугубо мое мнение, основанное на моем опыте, не претендующее на 100% истину)

Таблетка от всего

В — Если у тебя не так много бабла и нет технического бэкграунда, а тачку хочется — какую брать?

О — ни в коем случае не премиум-класс, и уж тем более не некро-премиум

В — Спасибо за ответ; к сожалению, он не открыл ничего не нового и ни капли не поспособствовал моему погружению в тему.

Я открываю интернет и вижу тысячи моделей машин, которые один бог знает чем различаются. Так какую же все-таки брать?

О — Вы задаете вопрос доктору — какую таблетку выпить? Он вам отвечает — только не просроченную и не в больших количествах.

Вы спрашиваете, но какую точно, в аптеке столько таблеток.

Вот и я как тот доктор, не могу вам сказать, пока не узнаю, чем вы болеете.

Или еще лучше, пока не протянете рецепт, в котором будет указано лекарство, а я смогу вам подобрать более доступные по цене, но схожие по принципу действия, таблетки.

В — А можно было просто ответить Тойоту или Хонду. И ответ хороший, и 2 абзаца писать не пришлось бы.

О — ну если продолжить врачебную тему, это звучало бы как — ну возьмите активированный уголь или аскорбинку.

Новые машины ржавеют за полгода

В — Почему ржавеют новые Хёндай Креты с оцинкованным кузовом?

О — да, в основном рыжики стали появляться на пятой двери.

Мое мнение, что проблема именно с металлом. Считаю так, потому что по сообщениям от владельцев, после повторного окраса, проблема не исчезает.

Привет из 90-х

В — Автомат или механика? Я предубежден, что автомат — это лишние детали, которые лишне ломаются и не дают ощущения управляемости в сложных ситуациях. Что на обгоне или подъеме в сложную горку надо ручками клацать передачи. Не прав?

О — вы опоздали с этим вопросом лет на 20. Сейчас уже давно никто не ведет такие споры.

Это похоже на спор что лучше — писать пером или шариковой ручкой. Ездить на автомате значительно удобнее, особенно в мегаполисах с их пробками.

Хорошие и плохие автосалоны

В — Насколько плоха идея покупки поддержаного авто в автосалоне? нормально ли они подходят к вопросу или могут нагнуть похлеще перекупов?

О — Салон салону рознь. Официальные дилеры хороши тем что вас там никто не будет водить за нос мошенническими схемами, но и у них автомобили надо проверять — входной контроль не всегда работает хорошо.

В серые лучше не соваться. Потеря времени (если вы разбираетесь), денег (если не понимаете как проверить авто)

Прокуренные авто

В — здравствуйте, есть ли шанс избавится от прокуренного запаха в трехлетней машине? а то по цене мне нравится, но воняет песец.

О — Если именно воняет, то лучше поискать другую машину. Если уже купили, то сделайте полную химчистку салона, купите нейтрализатор запаха

Про «проперженные» автомобили

В — Зачем покупать б/у? Вы сами лично за новьё или б/у?

О — чтобы не переплачивать лишнего. Как только автомобиль выезжает за пределы официального дилера он становится БУ и теряет не менее 10% стоимости. Я за БУ. Новые выгодно покупать в случае кредита, лизинга, либо при экстремальной любви к новому

Про Академика

В — Что думаешь об Академеге? Как тебе его поступок купить РР за 8 лямов в кредит?

О — трудолюбивый парень. Вылез из самого низа в топы ю-туба. Полагаю он может себе позволить такой кредит не сильно из-за этого напрягаясь.

В — так меня что и удивило, что ему пришлось там чето с Тинькоф банком мутить чтобы ему этот кредит одобрили. обычно ведь если с баблом окей, и так без проблем дают.

О — это коллаборация с Тинькофф. Каждая из сторон получает свои дивиденды.

В — ясно) со стороны выглядело как «чуваку со скрипом дали неподъемный кредит, но на что не пойдешь ради обладания люксовой тачкой».)