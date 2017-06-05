Обновлённый Toyota Land Cruiser Prado «засветился» на фото 78

Обновленный Toyota Land Cruiser Prado: первые изображения.

Toyota работает над обновлением внешнего вида Land Cruiser Prado. В сети появились снимки, не очень хорошего качества, по которым можно составить некоторое представление о том, как могла бы выглядеть модель нового поколения.

На фото можно увидеть, что обновление модели коснулось в большей степени передней части. Внедорожник получит новую оптику, более агрессивный передний бампер, иную радиаторную решетку и новые противотуманные фары. Задняя часть практически без изменений, но появятся обновленные задние огни, новая задняя дверь и видоизмененный бампер.

В интерьере Prado получит новую центральную консоль с измененными элементами управления. Также появится новая приборная панель и обновленная мультимедийная система.

Неофициально сообщается что обновленный Land Cruiser Prado будет представлен в сентябре, и его будут оборудовать комплектом систем безопасности Toyota Safety Sense. По предварительной информации автомобиль оснастят автоматическими фарами дальнего света, радиолокационным круиз-контролем, системой предупреждения о столкновениях с обнаружением пешеходов и системой предупреждения о выезде из полосы с помощью рулевого управления.

Источник