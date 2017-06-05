Названы причины популярности электромобилей в Европе 50

Личная выгода и ничего иного или почему в Европе популярны электромобили.

Эксперты авторынка назвали причины резкого падения и роста популярности электромобилей в разных странах Европы. Статистические данные по продажам электромобилей в Дании показали, что высокий уровень популярности был результатом экономической выгоды, а не сознательности местного населения.

Специалисты отметили резкое снижение продаж новых электромобилей в Скандинавии, где они были очень популярны. Только за первый квартал 2017 года, рынок транспортных средств без двигателя внутреннего сгорания просел более чем на 60 процентов.

Причина банальна – власти Дании отказались от налоговых льгот для покупателей электромобилей. При этом в Швеции и Германии, где условия не изменились, рост есть. Итак, общественная сознательность и борьба за экологию скандинавов оказалась несколько преувеличенной. При этом нельзя не отметить, что количество гибридов, а также машин, имеющих исключительно электрический двигатель, неуклонно растёт, однако и переоценивать его не стоит.

В настоящее время автопроизводители в мире инвестируют большие средства в разработку элементов питания, а также постройку высокоэффективных транспортных средств на электротяге. Подобный бум уже наблюдался ранее с дизельными двигателями, а также даунсайзингом – уменьшением рабочего объёма двигателей. В первом случае это привело к грандиозному скандалу, а во втором производители сами отошли от подобной крайности.

Никто не сомневается, что рано или поздно электромобили смогут сравняться по популярности с обычными автомобилями, а потом и вовсе вытеснить их, однако в первую очередь здесь роль будет играть не самосознание граждан, а их материальная заинтересованность при использовании «чистых» технологий.

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